55 yaşındaki Astrolog Nuray Sayarı'dan bebek haberi! İkiz annesi oluyor
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025’te evlendiği Ahmet Destan ile mutluluğunu büyütüyor. Sosyal medyadan hamile olduğunu açıklayan Sayarı, üçüncü kez anne olacağını ve ikiz bebek beklediğini duyurdu. Ünlü ismin üç aylık hamile olduğu öğrenildi.
MUTLULUK EVLİLİKLE BAŞLADI
15 Ağustos 2025'te Ahmet Destan ile hayatını birleştiren Nuray Sayarı, Beykoz Acarkent'te düzenlenen sade bir törenle ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinin ardından mutluluklarını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdürdü.
MUTLU HABERİ DUYURDU
Son paylaşımıyla dikkat çeken Sayarı, hamile olduğunu bizzat açıkladı. Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Sevenleri bu haberi büyük bir ilgiyle karşıladı ve çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı.
"ALLAH 'OL' DER OLUR"
Sayarı, paylaşımında duygularını kısa ama anlamlı bir notla dile getirdi. "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der olur" sözleri, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK
Nuray Sayarı, bu gelişmeyle birlikte üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Daha önce annelik deneyimi yaşayan ünlü isim için bu süreç, yeni bir heyecan anlamı taşıyor.
Açıklamanın en dikkat çeken detayı ise bebek sayısı oldu. Sayarı, ikiz bebek beklediğini duyurarak mutluluğunu ikiye katladı. Bu bilgi, paylaşımın ardından en çok konuşulan konu haline geldi.