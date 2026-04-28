Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan korkutan haber: Portekiz tatilinde aniden fenalaştı

Portekiz’de annesine eşlik ettiği sırada aniden fenalaşan oyuncu Oktay Çubuk’un kalbinin durduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ancak hayati riskinin ortadan kalktığı açıklandı.

'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' projeleriyle tanınan Oktay Çubuk, Portekiz tatili sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

Fotoğraf: Instagram GİTTİĞİ TATİLDE FENALAŞTI Oktay Çubuk'un annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'un işi nedeniyle gittiği Portekiz'in başkentinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandığı belirtildi. İlk anda ne olduğu anlaşılamayan durum kısa sürede ciddileşti ve çevredekilerin yardımıyla sağlık ekiplerine haber verildi. KALBİ DURDU, HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ Edinilen bilgilere göre genç oyuncunun fenalaşmasının ardından kalbi durdu. Olay yerinde yapılan ilk müdahale hayati önem taşıdı. Ardından hastaneye kaldırılan Çubuk, vakit kaybedilmeden yoğun bakım ünitesine alındı.