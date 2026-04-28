Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan korkutan haber: Portekiz tatilinde aniden fenalaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan korkutan haber: Portekiz tatilinde aniden fenalaştı

Portekiz’de annesine eşlik ettiği sırada aniden fenalaşan oyuncu Oktay Çubuk’un kalbinin durduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ancak hayati riskinin ortadan kalktığı açıklandı.

'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' projeleriyle tanınan Oktay Çubuk, Portekiz tatili sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

GİTTİĞİ TATİLDE FENALAŞTI

Oktay Çubuk'un annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'un işi nedeniyle gittiği Portekiz'in başkentinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandığı belirtildi. İlk anda ne olduğu anlaşılamayan durum kısa sürede ciddileşti ve çevredekilerin yardımıyla sağlık ekiplerine haber verildi.

KALBİ DURDU, HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre genç oyuncunun fenalaşmasının ardından kalbi durdu. Olay yerinde yapılan ilk müdahale hayati önem taşıdı. Ardından hastaneye kaldırılan Çubuk, vakit kaybedilmeden yoğun bakım ünitesine alındı.

TEDAVİSİ DEVAM EDECEK

Son bilgilere göre 30 yaşındaki oyuncunun hayati tehlikesi ortadan kaldırıldı. Ancak tedavisinin sürdüğü ve bir süre daha gözlem altında tutulacağı ifade edildi. Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMADA

Oktay Çubuk neden rahatsızlandı sorusu henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Hayranları ve yakın çevresi ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

12 Mart 1996'da İzmir'de dünyaya gelen Oktay Çubuk, eğitim hayatına da bu şehirde başladı. İzmir Amerikan Koleji'ni tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'ne birincilikle girerek dikkat çekti.

Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

