Ünlü iş insanının çocukları Balat'ta ortalığı birbirine kattı!

Öztürk Şerefoğlu'nun kızı olarak dünyaya gelen ve geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası Miraç Şerefoğlu adını alan genç iş insanı, ağabeyi ile birlikte karıştığı kavgayla gündeme geldi.

İşletme çalışanı Sabri Yeşildağ'ın sözlü uyarılarına rağmen geri adım atmayan kardeşlerin, masaya gelen 800 TL tutarındaki hesabı da ödemeyi reddettiği öne sürüldü.

SABAH'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Olay, geçtiğimiz 2 Eylül tarihinde İstanbul'un tarihi semti Balat'ta meydana geldi. İddiaya göre, Miraç Şerefoğlu ve ağabeyi Berat Nedim Şerefoğlu, bir mekanda alkol aldıkları sırada çevredeki müşterilere rahatsızlık vermeye başladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; ödeme krizinin büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan Miraç Şerefoğlu, çalışan Sabri Yeşildağ'ın üzerine yürüdü.

Yeşildağ'ın boynuna sarılarak onu darp etmeye çalıştığı iddia edilen Şerefoğlu ve ağabeyinin, olay sırasında ağır küfürler ve hakaretler savurduğu belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kardeşi gözaltına aldı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Şerefoğlu kardeşlerin 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Müşteki şüpheli taraflar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

