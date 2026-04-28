Serap Paköz kemoterapi öncesi moral depoladı
Ünlü sunucu Serap Paköz, meme kanseriyle olan zorlu mücadelesinde umut dolu duruşuyla hayranlarına güç veriyor. Kemoterapi süreci devam eden Paköz, sosyal medyada hesabından yaptığı yeni paylaşımda "Bazen en iyi ilaç temiz bir nefes ve yüzündeki o sarsılmaz gülümsemedir" dedi.
Ekranların sevilen ismi Serap Paköz, meme kanseriyle olan mücadelesini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
"BİR GECEDE HAYATIM DEĞİŞTİ"
11 Mart'ta teşhis aldığını duyuran ünlü sunucu, kemoterapi sürecinde saçlarını kestirdiği anları ve sarsılmaz duruşunu "Yepyeni bir stilin doğuşu" sözleriyle ilan etti.
Paköz, yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti:
"10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım, 11 Mart'ta meme kanseri tanısı konmuş bir kadındım."
30 Mart itibarıyla kemoterapiye başlayan ünlü isim, hastalığın hem fiziksel hem de duygusal zorluklarını saklamadan, tüm şeffaflığıyla hayranlarının karşısına çıktı.
PERUK DEĞİL BANDANA TERCİHİ
Tedaviye bağlı olarak saçları dökülmeye başlayan Paköz, kuaför koltuğundaki anlarını paylaşarak adeta güç verdi. Saçlarının kesilmesini bir kayıp değil, bir "özgürleşme" olarak tanımlayan sunucu, süreci şu notla paylaştı:
"Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım."
Son olarak kemoterapi seansı öncesi elinde çiçeklerle objektif karşısına geçen Serap Paköz, pozitif enerjisiyle alkış topladı.
Kemoterapi öncesi elinde çiçeklerle verdiği bir pozu yayınlayan Serap Paköz, şu notu düştü: "Bugün kemoterapi seansı öncesinde sokaklardan, güneşten ve bu güzel çiçeklerden moral depoladım. Bazen en iyi ilaç temiz bir nefes ve yüzünde o sarsılmaz gülümsemedir. Hazırım, güçlüyüm ve her zamanki gibi stilinden ödün vermiyorum."