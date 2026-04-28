Serap Paköz kemoterapi öncesi moral depoladı

Ekranların sevilen ismi Serap Paköz, meme kanseriyle olan mücadelesini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

11 Mart'ta teşhis aldığını duyuran ünlü sunucu, kemoterapi sürecinde saçlarını kestirdiği anları ve sarsılmaz duruşunu "Yepyeni bir stilin doğuşu" sözleriyle ilan etti.

Paköz, yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti:

"10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım, 11 Mart'ta meme kanseri tanısı konmuş bir kadındım."

30 Mart itibarıyla kemoterapiye başlayan ünlü isim, hastalığın hem fiziksel hem de duygusal zorluklarını saklamadan, tüm şeffaflığıyla hayranlarının karşısına çıktı.

PERUK DEĞİL BANDANA TERCİHİ

Tedaviye bağlı olarak saçları dökülmeye başlayan Paköz, kuaför koltuğundaki anlarını paylaşarak adeta güç verdi. Saçlarının kesilmesini bir kayıp değil, bir "özgürleşme" olarak tanımlayan sunucu, süreci şu notla paylaştı:

"Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım."