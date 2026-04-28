Mutlu haberi sahneden verdi! Ünlü şarkıcı Melike Şahin anne oluyor

İstanbul'da verdiği konserde dinleyicileriyle buluşan Melike Şahin, unutulmaz bir geceye imza attı. Sanatçı konserin ilerleyen dakikalarında yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına çevirdi. Şahin, sahnede duygusal bir an yaşayarak ilk kez anne olacağını duyurdu. Bu beklenmedik haber, salonda büyük alkış ve coşkuyla karşılandı.

"ÇOK HEYECANLIYIM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Konser sırasında seyirciyle samimi bir bağ kuran sanatçı, büyüyen karnını göstererek heyecanını gizlemedi.

"Bu akşam için çok heyecanlıyım. Konserlerimiz çok güzel geçiyor. Alkışlarınızla bana destek olun." sözleriyle hem mutluluğunu hem de heyecanını dile getirdi.

Bu sözlerin ardından gelen açıklama ise gecenin en çok konuşulan anı oldu.