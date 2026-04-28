Mutlu haberi sahneden verdi! Ünlü şarkıcı Melike Şahin anne oluyor
İstanbul’daki konserinde sahneye çıkan Melike Şahin, performansı kadar yaptığı sürpriz açıklamayla da geceye damga vurdu. Şarkı arasında hamile olduğunu duyuran sanatçı hem salondaki hayranlarını hem de sosyal medyayı heyecanlandırdı.
İstanbul'da verdiği konserde dinleyicileriyle buluşan Melike Şahin, unutulmaz bir geceye imza attı. Sanatçı konserin ilerleyen dakikalarında yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına çevirdi. Şahin, sahnede duygusal bir an yaşayarak ilk kez anne olacağını duyurdu. Bu beklenmedik haber, salonda büyük alkış ve coşkuyla karşılandı.
"ÇOK HEYECANLIYIM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Konser sırasında seyirciyle samimi bir bağ kuran sanatçı, büyüyen karnını göstererek heyecanını gizlemedi.
"Bu akşam için çok heyecanlıyım. Konserlerimiz çok güzel geçiyor. Alkışlarınızla bana destek olun." sözleriyle hem mutluluğunu hem de heyecanını dile getirdi.
Bu sözlerin ardından gelen açıklama ise gecenin en çok konuşulan anı oldu.
2023'TE EVLENMİŞTİ
Sanatçı, uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti. Yaklaşık 6 yıllık birlikteliğin ardından gelen bu evlilik, o dönem yaş farkı nedeniyle de sıkça konuşulmuştu. Şahin ise eleştirilere yanıt vermemeyi tercih etmişti.
SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI
Ünlü sanatçı, konser öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da hamile olduğunu duyurdu. Büyüyen karnıyla verdiği poz kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşımın ardından takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Şahin'in hayranları, sanatçının bu yeni dönemine büyük destek verdi.