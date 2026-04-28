Lösemiyi yenen Cansever haftalar sonra dışarı çıktı

Almanya'da lösemi ile verdiği zorlu savaşı kazanan arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, iyileşme sürecindeki en anlamlı adımı attı. Geçtiğimiz ay ilik nakli operasyonu geçiren ve "kanseri yendik" müjdesiyle hayranlarını sevince boğan sanatçı, haftalar sonra dışarı çıktı.

"Bugün hava çok güzel Almanya'da ve ilk defa dışarı çıkıyorum 5 hafta sonra. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz."

Tedavi sürecinde 5 haftayı geride bırakan Cansever, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevenlerine seslendi. Oldukça moralli olduğu gözlenen ünlü sanatçı, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

Sanatçının bu görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve "geçmiş olsun" yorumu aldı.

Hastalık teşhisi konulduğu ilk günden itibaren her fırsatta takipçilerinden dua isteyen ve inancını asla yitirmediğini vurgulayan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sağlıklıyım artık" açıklamasıyla lösemiye karşı zaferini ilan etmişti.

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, Temmuz 1967 yılında Makedonya'da Veles şehrinde 7 çocuklu ailede en küçük çocuk olarak doğmuştur. Gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Babası Makedonya'da tarlada çalışan bir ırgattı. Cansever, daha 12 yaşında küçücük bir kız iken, sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir.

CANSEVER'İN KARİYERİ

Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde çıkararak müzik dünyasına profesyonel bir giriş yaptı. 1994 senesinde romatizma türlerinden biri olan 'Morbus Behterew'e yakalanarak iki büklüm oldu ve uzun seneler boyunca bu hastalığın zorluklarını taşıdı.

1997 senesinde ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip ünlü yemen türküsünü kendine has yorumuyla seslendirerek çok fazla beğeni topladı. Böylelikle de Cansever'in Türkiye macerası başlamış oldu.

1997 yılında Ecce Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.