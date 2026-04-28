Ebru Şahin çocuk kararını ilk kez açıkladı!
Mutluluğa 'evet' dedikten sonra kariyerine odaklanan Ebru Şahin'den samimi itiraflar! Milli basketbolcu Cedi Osman ile örnek bir evlilik sürdüren güzel oyuncu, gazetecilerin "bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
'Hercai' dizisindeki 'Reyyan' rolüyle milyonların sevgilisi haline gelen Ebru Şahin, herkesin merak ettiği bebek sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM AMA..."
2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile nikah masasına oturan ve o günden beri mutluluklarıyla parmakla gösterilen ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.
31 yaşındaki güzel oyuncu, çocuk sevgisini ve onlara olan hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:
"Çocukları çok seviyorum; aslında yediden yetmişe tüm insanların hayranıyım. Bizler bu yaşımızda bile motivasyon bulmakta zorlanırken, küçük yaştaki çocukların bunu başarması gerçekten çok etkileyici"
ÇOCUK İSTİYORLAR MI?
Cedi Osman ile olan evliliğinden sonra ne zaman anne olacağı sık sık merak konusu olan Şahin, çocuklara olan bu yoğun sevgisiyle hayranlarına "bebek mi geliyor?" sorusunu sordururken, her zaman olduğu gibi naif ve içten tavrıyla dikkat çekti.
"BELİRLİ BİR TAKVİMİMİZ YOK"
2. Sayfa'nın haberine göre; Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Bu işler kısmet işi, belirli bir takvimimiz yok. Doğru zamanı beklemek ve süreci akışına bırakmak gerekiyor; bu her zaman ortak verilen bir karardır."