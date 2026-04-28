2. evlilikte de mutsuz son! Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşandı

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan Pelin Karahan ve Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini bugün, anlaşmalı olarak bitirdi. İkili, sosyal medyada hesaplarından peş peşe basın açıklaması yayınladı.

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Pelin Karahan, 2014 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Bedri Güntay ile yollarını ayırdı. İki çocukları bulunan çiftin 12 yıllık evliliği, anlaşmalı olarak tek celsede sonuçlandı.

Kaynak: Instagram "BİZ HAYAT ARKADAŞIYIZ" DEMİŞTİ Uzun süredir haklarında ayrılık iddiaları dolaşan çift, süreci sessiz sedasız noktalamayı tercih etti. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan ikilinin, çocuklarının psikolojisini ön planda tutarak dostça ayrıldıkları öğrenildi. Pelin Karahan, daha önce boşanma iddiaları gündeme geldiğinde şu açıklamayı yapmıştı: "Ailevi meseleler hassas konular, o yüzden bu süreci güzel götürmeye çalışıyoruz. Bedri çocuklarımın babası; bu süreçte tabii ki görüşüyorum, biz hayat arkadaşıyız."

Kaynak: Instagram BASIN AÇIKLAMASI Bugün ise anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, ayrılık sonrası ortak açıklama yaptı. "Kamuoyuna saygıyla duyurulur, Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de. iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına, basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz. Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir. Saygılarımızla… Bedri Güntay - Pelin Karahan"