atv’den yeni sezona iddialı giriş! Mercan Köşk geliyor

atv’de yeni sezon hazırlıkları başladı. FARO ve Sinehane imzalı “Mercan Köşk”, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Tarsus’ta çekilecek dizide ilk açıklanan isim Mehmet Özgür olurken; sırlar, hesaplaşmalar ve imkansız bir aşk izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

atv ekranlarında yeni sezon için hazırlıklar başladı. FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisi, derinlikli karakterleri ve yüksek dramatik yapısıyla yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"MERCAN KÖŞK" İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR: İLK İSİM MEHMET ÖZGÜR!

Tarsus'un tarihi ve atmosferik dokusunda çekilecek olan yapım, Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiğini dizinin orijinal hikayesi yazar Ahunur Serdaroğlu tarafından oluşturuldu. Mercan Köşk'ün senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanında Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici yer alıyor.

'ESVED' ROLÜYLE MERCAN KÖŞK'TE

'Mercan Köşk'ün zengin oyuncu kadrosu netleşmeye başlarken, belli olan ilk dev isim usta oyuncu Mehmet Özgür oldu. Deneyimli oyuncu, dizide dengeleri değiştirecek Esved karakterine hayat verecek.

GEÇMİŞİN İZİNDE SIRLAR, HESAPLAŞMALAR VE KAÇINILMAZ BİR AŞK

Cemre'nin ani bir kararla yaptığı evlilik, nikâhın hemen ardından kocasının ortadan kaybolmasıyla beklenmedik bir arayışa dönüşür. Bu arayış, onu en büyük travmasına, babasının öldürüldüğü Tarsus'a geri götürür.

'Mercan Köşk'e uzanan bu yolculuk, ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras'ın kurduğu düzeni altüst eder. İki düşman aile arasında başlayan çatışma, aynı zamanda Cemre ile Aras arasında filizlenecek güçlü bir bağın da başlangıcı olur.

Görkemli Mercan Köşk'ün kapıları kapandığında, Cemre ve Aras kendilerini sadece bir evliliğin içinde değil, her iki ailenin de yıllardır sakladığı karanlık bir sırrın tam ortasında bulacaklar.