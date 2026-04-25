Bertuğ Özgür Yıldırım’dan kafaları karıştıran hamle: Düğün fotoğrafları silindi
Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, eşi Oriana Correia Gomis ile olan tüm nikâh fotoğraflarını bir gecede sildi! Bu hamle, 'Büyük aşk bitti mi?' sorusunu akıllara getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, özel hayatındaki gelişmeyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
NİKAH KARELERİ 1 GECEDE YOK OLDU
Geçtiğimiz Kasım ayında model sevgilisi Oriana Correia Gomis'e yaptığı romantik evlenme teklifiyle hafızalara kazınan ve kısa süre önce sade bir törenle dünyaevine giren Yıldırım, takipçilerini şaşırtan bir hamle yaptı.
Genç futbolcu, eşiyle paylaştığı tüm nikâh fotoğraflarını ve mutlu anlarını Instagram hesabından bir gecede sildi.
AYRILIYORLAR MI?
Bu hamle, akıllara "Evlilikte kriz mi çıktı?" ve "Yollar ayrılıyor mu?" sorularını getirdi. Sosyal medyada yankı uyandıran bu hamle sonrası gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrildi.
EŞİYLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN DETAY
Öte yandan, nikâh sonrası ortaya çıkan bir detay futbolseverleri oldukça şaşırtmıştı. Bertuğ Özgür Yıldırım'ın hayatını birleştirdiği Oriana Correia Gomis'in, bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Fransız golcü Bafétimbi Gomis'in akrabası olduğu öğrenilmişti.