Beril Pozam evliliğe bakışını anlattı! Ersin Arıcı’ya aşk dolu sözler
Ünlü oyuncu Beril Pozam, kendisi gibi oyuncu eşi Ersin Arıcı ile hayatını birleştirdikten sonra değişen fikirlerini ve evliliğin kendisine kattığı mutluluğu ilk kez anlattı.
Yalı Çapkını setindeki arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüşen ve 2024 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Beril Pozam ile Ersin Arıcı çifti, mutlu evlilikleriyle de dikkat çekiyor.
Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu Beril Pozam, katıldığı bir programda evliliği ve eşiyle olan ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HİÇ EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORDUM"
Danla Bilic'in programı Danlacast'a konuk olan Pozam, evlilik fikrine eskiden ne kadar uzak olduğunu samimiyetle dile getirdi. Birçok kadının aksine hayatı boyunca hiç gelinlik bakmadığını belirten ünlü oyuncu, "Hiç umurumda değildi evlenmek. Hatta evlenmem, çocuk sahibi olmam diye düşünüyordum. Çünkü karşıma bana bunu hissettirecek biri çıkmamıştı" dedi.
Ersin Arıcı ile tanışmasının bu fikrini tamamen değiştirdiğini vurgulayan Pozam, bu hissin çok kıymetli olduğunu ekledi.
"BEN EŞİYİM" DEMENİN GURURU
Evlilik kurumunun kendisine çok iyi geldiğini ve hukuki olarak "aile" olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Pozam, eşini sahiplenme biçimiyle de dinleyenleri gülümsetti. Bir hastane anısını paylaşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Sonuçta evlenmeden de ilişki yaşayabilir insanlar ama 'Aaa ortak kütüğümüz var' bunlar değişik güzel şeyler. Bir kere hastaneye gitti Ersin, ben sonradan gittim, doktora 'Ben eşiyim' dedim kendimi havalı hissettim. 'Kız arkadaşıyım' değil, 'Eşiyim, bana hesap vereceksiniz, birincil insan benim, benim için de o' Biz artık başka bir küçük aileyiz, hukuken ve kanunlar karşısında da öyleyiz. Bu çok güzel."
TATLI SERT KISKANÇLIK: "HEMEN MÜDAHALE EDERİM"
İlişkisindeki kıskançlık boyutuna da değinen Beril Pozam, kıskanç bir yapısı olduğunu ancak bunun kısıtlayıcı olmadığını belirtti.
Sosyal ortamlarda eşi Ersin Arıcı'nın yanına biri yaklaştığında sessiz kalamadığını esprili bir dille anlatan Pozam, hemen söze girip kendisini "Ben de eşiyim" diyerek tanıtmadan duramadığını itiraf etti.
Evliliğin hayatına kattığı olumlu enerjiden bahseden güzel oyuncu, "Evliliği çok mutlu gören biriyim, herkese de tavsiye ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.