Beril Pozam evliliğe bakışını anlattı! Ersin Arıcı’ya aşk dolu sözler

Yalı Çapkını setindeki arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüşen ve 2024 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Beril Pozam ile Ersin Arıcı çifti, mutlu evlilikleriyle de dikkat çekiyor.

Danla Bilic'in programı Danlacast'a konuk olan Pozam, evlilik fikrine eskiden ne kadar uzak olduğunu samimiyetle dile getirdi. Birçok kadının aksine hayatı boyunca hiç gelinlik bakmadığını belirten ünlü oyuncu, "Hiç umurumda değildi evlenmek. Hatta evlenmem, çocuk sahibi olmam diye düşünüyordum. Çünkü karşıma bana bunu hissettirecek biri çıkmamıştı" dedi.

Ersin Arıcı ile tanışmasının bu fikrini tamamen değiştirdiğini vurgulayan Pozam, bu hissin çok kıymetli olduğunu ekledi.

"BEN EŞİYİM" DEMENİN GURURU

Evlilik kurumunun kendisine çok iyi geldiğini ve hukuki olarak "aile" olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Pozam, eşini sahiplenme biçimiyle de dinleyenleri gülümsetti. Bir hastane anısını paylaşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta evlenmeden de ilişki yaşayabilir insanlar ama 'Aaa ortak kütüğümüz var' bunlar değişik güzel şeyler. Bir kere hastaneye gitti Ersin, ben sonradan gittim, doktora 'Ben eşiyim' dedim kendimi havalı hissettim. 'Kız arkadaşıyım' değil, 'Eşiyim, bana hesap vereceksiniz, birincil insan benim, benim için de o' Biz artık başka bir küçük aileyiz, hukuken ve kanunlar karşısında da öyleyiz. Bu çok güzel."