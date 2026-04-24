Şarkıcı Linet geri adım atmadı: "İsrail'in yaptığı soykırımdır"
Katil İsrail'le iplerini koparan ünlü sanatçı Linet, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmesinin ardından hedef tahtasına oturtulmuştu. Sessizliğini Semicenk’in lansmanında bozan ünlü isim, sözlerinin arkasında durarak adeta rest çekti.
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler çığ gibi büyürken, sanat dünyasından da sesler yükselmeye devam ediyor...
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, son verdiği röportajda katliamcı İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikaları bir kez daha sert bir dille eleştirdi.
"BU BİR SOYKIRIMDIR"
Daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle İsrail basınında hedef gösterilen ünlü sanatçı, geri adım atmayacağını vurguladı. Konunun kendisi için oldukça hassas olduğunu belirten Linet, şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu konuda açıklama yaptım, evet soykırımdır dedim ve kabul ettim. Çünkü tartışmaya kapalı bir konu.
İSRAİL BASINI HEDEF ALMIŞTI
Linet'in Ocak ayında yaptığı benzer açıklamalar, İsrail medyasında geniş yankı uyandırmış ve ünlü şarkıcı adeta bir linç kampanyasına maruz kalmıştı.
Özellikle Haaretz gazetesi, Linet'in hem Türk hem de İsrail kimliğine dikkat çekerek, bu çıkışların İsrail hükümeti nezdinde "bağışlanamaz" olarak görüldüğünü manşetlerine taşımıştı.