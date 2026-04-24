Şarkıcı Linet geri adım atmadı: "İsrail'in yaptığı soykırımdır"

İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, son verdiği röportajda katliamcı İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikaları bir kez daha sert bir dille eleştirdi.

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler çığ gibi büyürken, sanat dünyasından da sesler yükselmeye devam ediyor...

Ünlü şarkıcı katil İsrail'e karşı tavrını böyle koydu!

"BU BİR SOYKIRIMDIR"

Daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle İsrail basınında hedef gösterilen ünlü sanatçı, geri adım atmayacağını vurguladı. Konunun kendisi için oldukça hassas olduğunu belirten Linet, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu konuda açıklama yaptım, evet soykırımdır dedim ve kabul ettim. Çünkü tartışmaya kapalı bir konu.