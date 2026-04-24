Hamas'a "katil" diyen Linet'ten geri adım

Ünlü sanatçı Linet, Semicenk'in lansmanın yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Daha önce Hamas'a "katil" diyen Linet, bu kez ağız değiştirerek "İsrail'in yaptığı soykırımdır" çıkışında bulundu.

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler çığ gibi büyürken, şarkıcı Linet'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. HAMAS'A KATİL DEMİŞTİ Linet'in, Gazze'deki insanlık dramı karşısında sergilediği tutum değişikliği ve yaptığı son açıklamalar, sosyal medyada "samimiyet" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Daha önce Hamas'a terörist diyen Linet, şimdi de Filistin'e destek mesajları vermeye başladı.

Ünlü şarkıcı katil İsrail'e karşı tavrını böyle koydu! "GAZZE'DE YAŞANANLAR SOYKIRIMDIR" Katil İsrail ile iplerini koparan Linet, Semicenk'in lansmanında geri adım atmayacağını söyledi. Konunun kendisi için oldukça hassas olduğunu belirten Linet, şu ifadeleri kullandı: "Ben bu konuda açıklama yaptım, evet soykırımdır dedim ve kabul ettim. Çünkü tartışmaya kapalı bir konu.