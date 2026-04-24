Güzellik kraliçesi gelinin korkunç sonu! Kaynanası kurşun yağdırıp kayıplara karıştı

Olay yerinde yapılan incelemelerde kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmaması, şüpheleri doğrudan aile üyelerine çevirdi.

Olay, 15 Nisan tarihinde Mexico City'nin en prestijli bölgelerinden biri olan Polanco'daki lüks bir rezidansta meydana geldi. 2017 yılında Miss Teen Universe (Baja California) seçilen Carolina Flores Gomez, dairesinde başından vurulmuş halde bulundu.

Soruşturmada en çarpıcı gelişmelerden biri ise olay anına ait olduğu öne sürülen görüntülerin ortaya çıkması oldu. Sosyal medyada yayılan videolarda, silah seslerinin ardından eve gelen eş Alejandro Gomez'in tepkisi dikkat çekti.

"SENİ BENDEN ÇALDI"

Gomez'in bebeğini kucağında tutarak "Bu neydi?" diye sorduğu, görüntülerde kimliği belirsiz bir kadının "Ne yaptın, deli?" diye bağırdığı duyuluyor. Şüpheli Herrera'nın ise "Hiçbir şey… Beni kızdırdı" dediği öne sürülüyor.

Gerginliğin tırmandığı anlarda eşin "O benim ailem" sözlerine karşılık Herrera'nın "Sen benimsin, o seni benden çaldı" ifadelerini kullandığı iddiası, cinayetin anlık bir öfke patlaması sonucu işlendiği ihtimalini güçlendirdi.

Yetkililer, söz konusu görüntülerin doğruluğunu ve olayla bağlantısını detaylı şekilde inceliyor.