Güzellik kraliçesi gelinin korkunç sonu! Kaynanası kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Meksika bu vahşeti konuşuyor! Eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez, lüks dairesinde bebeğinin gözleri önünde kayınvalidesi tarafından kurşun yağmuruna tutularak katledildi.
Meksika, eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez'in trajik ve şüpheli ölümüyle çalkalanıyor...
Olay, 15 Nisan tarihinde Mexico City'nin en prestijli bölgelerinden biri olan Polanco'daki lüks bir rezidansta meydana geldi. 2017 yılında Miss Teen Universe (Baja California) seçilen Carolina Flores Gomez, dairesinde başından vurulmuş halde bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemelerde kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmaması, şüpheleri doğrudan aile üyelerine çevirdi.
BAŞ ŞÜPHELİ KAYINVALİDE
Soruşturma kapsamında elde edilen en çarpıcı veri, cinayetin baş şüphelisinin genç kadının kayınvalidesi Erika Herrera olması.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmada en çarpıcı gelişmelerden biri ise olay anına ait olduğu öne sürülen görüntülerin ortaya çıkması oldu. Sosyal medyada yayılan videolarda, silah seslerinin ardından eve gelen eş Alejandro Gomez'in tepkisi dikkat çekti.
"SENİ BENDEN ÇALDI"
Gomez'in bebeğini kucağında tutarak "Bu neydi?" diye sorduğu, görüntülerde kimliği belirsiz bir kadının "Ne yaptın, deli?" diye bağırdığı duyuluyor. Şüpheli Herrera'nın ise "Hiçbir şey… Beni kızdırdı" dediği öne sürülüyor.
Gerginliğin tırmandığı anlarda eşin "O benim ailem" sözlerine karşılık Herrera'nın "Sen benimsin, o seni benden çaldı" ifadelerini kullandığı iddiası, cinayetin anlık bir öfke patlaması sonucu işlendiği ihtimalini güçlendirdi.
Yetkililer, söz konusu görüntülerin doğruluğunu ve olayla bağlantısını detaylı şekilde inceliyor.
İHBAR GECİKMESİ
Bununla birlikte soruşturmayı yürüten ekipler, olayın hemen ardından değil, ertesi gün ihbar edilmesini de mercek altına aldı. Hem Herrera'nın firarı hem de ihbarın gecikmesi, dosyadaki soru işaretlerini artırdı.
HER YERDE ARANIYOR
Cinayetin ardından kayıplara karışan Erika Herrera, Meksika polisi tarafından her yerde aranıyor. Emniyet güçleri, olayın planlı mı yoksa bir öfke patlaması mı olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
TAÇLI GÜZELLİKTEN HAZİN SONA
Carolina Flores Gomez, yalnızca güzelliğiyle değil, kazandığı unvanın ardından yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan bir isimdi.
2017'de Baja California Miss Teen Universe unvanını kazanan Carolina Flores Gomez'in trajik ölümü, Meksika'da kadın cinayetleri ve aile içi şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.