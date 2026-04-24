Dilan Çıtak Tatlıses hastalığını anlattı: "Misafir gelsin istemiyorum"

Magazin dünyasının olaylı ismi Dilan Çıtak Tatlıses, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında içini döktü. Hastalığından özel hayatına, babasıyla olan krizinden kariyer engellerine kadar her şeyi ilk kez bu kadar net bir dille anlattı.

"Ciddi OKB hastasıyım. Kedilerim kumu eşeleyince uykumdan uyanıp evi süpürüyorum. Günde belki 10 defa süpürge yapıyorum. Dışarıdan misafir gelsin istemiyorum; çorabıyla gezen birinin bıraktığı iz bile bende anksiyete yaratıyor."

Uzun süredir OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) ile mücadele ettiğini açıklayan genç şarkıcı, titizlik takıntısının hayatını bir "kabusa" çevirdiğini itiraf etti. Tedavi gördüğünü belirten Çıtak, günlük yaşamındaki zorlukları şu sözlerle özetledi:

"Magazin figürünün çocuğusun. Mecburen magazin hayatının bir bölümünde bulunuyor. Bulaşmak istemeyerek magazine bulaştım. Artık ne söylerse söylesin. Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. İbrahim Tatlıses ile çalışan menajerler benimle çalışmak istemiyor. Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Televizyonda hakkımda ithamlarda bulununca hoş olmuyor. Hiçbir kötü beyanım olamaz kendisiyle alakalı."

Çıtak, ayrıca babası İbrahim Tatlıses'in kendisi hakkındaki beyanlarının iş hayatını baltaladığını iddia etti.

Dilan Çıtak hakkında çıkan ʺboşanmaʺ iddialarını da yalanladı

"TRAVMALARIM VAR"

Zaman zaman karıştığı kavgalar nedeniyle eleştirilen şarkıcı, bu durumun arkasında yatan psikolojik sürece de değindi. Yaşadığı olayların karakterinden değil, geçmişten gelen travmaları ve haksızlığa tahammül edememesinden kaynaklandığını vurguladı.

TEK SIĞINAĞI EŞİ

Tüm bu kaosun içinde kendisini ayakta tutan gücün eşi olduğunu belirten Dilan Çıtak, Levent Dörter ile olan 11 yıllık birlikteliğini (4 yılı evli) hayatının en büyük şansı olarak tanımladı.

Eşini sadece bir hayat arkadaşı değil, aynı zamanda "en yakın dostu" olarak gördüğünü söyleyen şarkıcı, gelecekten tek beklentisinin sadece müziğiyle anılmak ve negatifliklerden uzak bir hayat sürmek olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.