Ünlü sunucu Serap Paköz’den üzücü haber: Kanser ile mücadelesini ilk kez açıkladı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serap Paköz, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunu ilk kez açıklayan ünlü sunucu, meme kanseri teşhisi aldığını duyurdu. Samimi ifadeler kullanan Paköz, yaşadığı süreci tüm açıklığıyla anlatarak takipçileriyle güçlü bir bağ kurdu.

"Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'KANSER' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim."

Paköz, paylaşımında yaşadıklarını saklamadan anlattı ve süreci bir hazırlık dönemi olarak gördüğünü ifade etti.

Instagram

TEŞHİS SÜRECİ: BİR GECEDE DEĞİŞEN HAYAT

Ünlü sunucu, teşhisin hayatını ne kadar hızlı değiştirdiğini çarpıcı bir örnekle dile getirdi.

"10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta 'MEME KANSERİ' tanısı konmuş bir kadındım."

Paköz'ün bu sözleri, hastalığın ani gelişimini ve yarattığı sarsıcı etkiyi gözler önüne serdi. Bir gün öncesine kadar sağlıklı olduğunu belirten sunucu, ertesi gün bambaşka bir gerçekle karşı karşıya kaldığını anlattı.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Teşhisin ardından hızlıca tedaviye başlandığını belirten Paköz, sürecin planlı şekilde ilerlediğini söyledi. 30 Mart itibarıyla kemoterapiye başladığını açıklayan sunucu, tedavinin hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlayıcı olduğunu ifade etti. Buna rağmen umudunu kaybetmediğini vurgulayan Paköz, süreci mücadeleyle sürdürdüğünü dile getirdi.