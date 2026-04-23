Survivor 2026’da büyük ödül savaşı: Sercan'dan Nagihan'a olay sözler

Survivor 2026 sezonu, parkurlardaki hızdan çok adadaki psikolojik savaşlarla gündemden düşmüyor. Daha önce Ramazan Sarı ile yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Sercan Yıldırım, bu kez Survivor tarihinin en güçlü isimlerinden Nagihan Karadere’ye meydan okudu.

Survivor 2026'da heyecan her geçen gün artarken, sezonun en dikkat çeken ödüllerinden biri yarışmacıları karşı karşıya getirdi. Açıklanan büyük ödüle göre, oyunu kazanan isim doğrudan İngiltere'ye gitme şansı yakalayacak.

SEZONUN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ İÇİN KIRAN KIRANA MÜCADELE "Sezonun en büyük ödülü" olarak değerlendirilen bu fırsat için takımlar parkurda adeta canını dişine taktı. Hız, güç ve stratejinin ön planda olduğu oyunda yarışmacılar tüm performanslarını ortaya koyarken, rekabetin dozu da giderek arttı.

Sercan Yıldırım SENİ BEN ELEYECEĞİM" Oyun alanında başlayan sözlü atışmalar, Sercan Yıldırım'ın sert çıkışıyla bambaşka bir boyuta taşındı. Sercan Yıldırım'ın, Nagihan Karadere'ye dönerek söylediği "Seni Ramazan değil, ben eleyeceğim" sözleri yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Nagihan Karadere