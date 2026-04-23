Demet Akalın'dan bir barış daha: Doğum gününde buzlar eridi

Demet Akalın'dan bir barış daha: Doğum gününde buzlar eridi

Pop müziğin giderli kraliçesi Demet Akalın, uzun süredir selam dahi vermediği ünlü sanatçı Işın Karacaile barıştı. İkili, sahnede aynı mikrofonu paylaşarak adeta düşman çatlattı.

Sahne performansı kadar dobra açıklamalarıyla da adından söz ettiren Demet Akalın, yeni yaşını eşi Okan Kurt ve yakın dostlarının katıldığı bir etkinlikle kutladı.

Okan Kurt ve Demet AkalınOkan Kurt ve Demet Akalın

BEYAZLAR İÇİNDE GÖZ KAMAŞTIRDI

Doğum günü partisi için beyaz, zarif bir elbise tercih eden Akalın, duru güzelliğiyle adeta bir kuğuyu andırdı. Sade makyajı ve saç tasarımıyla takipçilerinden tam not alan ünlü sanatçının zarafeti, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"DOĞUM GÜNÜM SENİN DOĞDUĞUN GÜNDÜR"

Gecenin en romantik anları ise Akalın ve eşi Okan Kurt arasındaki diyalogla yaşandı. Akalın'ın, doğum günlerinin yakınlığına atıfta bulunarak "Hep senin doğum günün gümbürtüye gidiyor" serzenişine, Okan Kurt'tan kalpleri titreten bir cevap geldi:

"Benim doğum günüm, senin doğduğun gündür aşkım."

Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Akalın, "Sinan buna artık bir şarkı yazar!" diyerek topu Sinan Akçıl'a attı.

Sinan Akçıl da kutlamaya gelenler arasındaydıSinan Akçıl da kutlamaya gelenler arasındaydı

BERKAY'DAN SONRA BİR BARIŞ DAHA

Gecenin asıl sürprizi ise magazin dünyasında "asla barışmazlar" denilen isimlerin yan yana gelmesi oldu. Uzun süredir küs olan Demet Akalın ve Işın Karaca, aynı sahnede buluşarak herkesi şaşırttı.

Karaca'nın sahneye çıkışıyla salonda büyük bir alkış tufanı koptu. İkili, sevilen şarkılarını birbirine sarılarak seslendirdi.

Demet Akalın ve Işın Karaca barıştıDemet Akalın ve Işın Karaca barıştı

Son dönemde çevresindeki dargınlıkları tek tek sonlandıran Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda Berkay ile olan küslüğünü de bitirmişti.

6 yıl önce saat yüzünden küsen Demet Akalın ve Berkay da ağlaşarak barışmıştı6 yıl önce saat yüzünden küsen Demet Akalın ve Berkay da ağlaşarak barışmıştı

