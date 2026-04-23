Demet Akalın'dan bir barış daha: Doğum gününde buzlar eridi

Sahne performansı kadar dobra açıklamalarıyla da adından söz ettiren Demet Akalın, yeni yaşını eşi Okan Kurt ve yakın dostlarının katıldığı bir etkinlikle kutladı.

Doğum günü partisi için beyaz, zarif bir elbise tercih eden Akalın, duru güzelliğiyle adeta bir kuğuyu andırdı. Sade makyajı ve saç tasarımıyla takipçilerinden tam not alan ünlü sanatçının zarafeti, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"DOĞUM GÜNÜM SENİN DOĞDUĞUN GÜNDÜR"

Gecenin en romantik anları ise Akalın ve eşi Okan Kurt arasındaki diyalogla yaşandı. Akalın'ın, doğum günlerinin yakınlığına atıfta bulunarak "Hep senin doğum günün gümbürtüye gidiyor" serzenişine, Okan Kurt'tan kalpleri titreten bir cevap geldi:

"Benim doğum günüm, senin doğduğun gündür aşkım."

Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Akalın, "Sinan buna artık bir şarkı yazar!" diyerek topu Sinan Akçıl'a attı.

Sinan Akçıl da kutlamaya gelenler arasındaydı