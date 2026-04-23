Beyaz olmak istemiyordu! Yeğeni Michael Jackson’ı anlattı

"BU BÜYÜK BİR YANLIŞ ANLAMA"

Muhabirin, "Amcanızla ilgili en büyük yanlış anlama nedir sizce?" sorusuna Jafaar, "En büyük yanlış anlama mı? Bence onun beyaz olmak istediği düşüncesi. Bu büyük bir yanlış anlama" diye yanıt verdi.

"Bu film sizin bunun ne olduğunu anlamanızı sağlıyor. Biliyorsunuz, vitiligo onun hayatında önemli bir rol oynadı" diyen Jafaar, "Pek çok insan bunun ne olduğunu gerçekten anlamıyor. Ve o, küçük yaşlardan itibaren bununla mücadele ediyordu" ifadesini kullandı.

OTOPSİ RAPORLARI DOĞRULAMIŞTI

Michael Jackson, 1993 yılında Oprah Winfrey'e verdiği efsanevi röportajda, beyaz olmak istemediğini ve cildinin bir hastalık nedeniyle renk değiştirdiğini açıkça ifade etmişti. Sanatçının vefatından sonra hazırlanan otopsi raporları ve dermatoloğu Arnold Klein da Jackson'ın vitiligo hastası olduğunu resmi olarak doğrulamıştı.