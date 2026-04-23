Beyaz olmak istemiyordu! Yeğeni Michael Jackson’ı anlattı
Dünya prömiyerine hazırlanan biyografik "Michael" filminde amcasını canlandıran Jaafar Jackson, efsane sanatçı hakkında yıllardır süren "cilt beyazlatma" tartışmalarına son noktayı koydu.
2009 yılında aramızdan ayrılarak tüm dünyayı yasa boğan "Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatı, merakla beklenen biyografik filmle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor...
MAKYAJIN ARKASINDAKİ GERÇEK
Filmin Los Angeles'ta düzenlenen görkemli galasında, efsane sanatçıyı canlandıran yeğeni Jaafar Jackson, amcası hakkında en büyük yanlış anlaşılma olarak nitelendirdiği konuyu gündeme taşıdı.
"BU BÜYÜK BİR YANLIŞ ANLAMA"
Muhabirin, "Amcanızla ilgili en büyük yanlış anlama nedir sizce?" sorusuna Jafaar, "En büyük yanlış anlama mı? Bence onun beyaz olmak istediği düşüncesi. Bu büyük bir yanlış anlama" diye yanıt verdi.
"Bu film sizin bunun ne olduğunu anlamanızı sağlıyor. Biliyorsunuz, vitiligo onun hayatında önemli bir rol oynadı" diyen Jafaar, "Pek çok insan bunun ne olduğunu gerçekten anlamıyor. Ve o, küçük yaşlardan itibaren bununla mücadele ediyordu" ifadesini kullandı.
OTOPSİ RAPORLARI DOĞRULAMIŞTI
Michael Jackson, 1993 yılında Oprah Winfrey'e verdiği efsanevi röportajda, beyaz olmak istemediğini ve cildinin bir hastalık nedeniyle renk değiştirdiğini açıkça ifade etmişti. Sanatçının vefatından sonra hazırlanan otopsi raporları ve dermatoloğu Arnold Klein da Jackson'ın vitiligo hastası olduğunu resmi olarak doğrulamıştı.
VİTİLİGO NEDİR?
Dünya genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 1'inde görülen vitiligo, cildin renk pigmentlerini kaybetmesiyle ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. Ciltte beyaz veya açık renkli lekelerin oluşmasına neden olan bu durum; genellikle eller, kollar, ayaklar ve yüz bölgesinde etkisini gösterir.