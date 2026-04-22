Semicenk ile Orhan Gencebay buluştu! Sosyal medyayı sallayan kare
Ünlü şarkıcı Semicenk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına sürpriz yaptı. Genç sanatçı, Türk müziğinin en önemli isimlerinden Orhan Gencebay’ı ziyaret etti ve o anları takipçileriyle paylaştı.
"İYİ Kİ VARSIN ORHAN BABA"
Genç şarkıcı, o anları, "Türk müziğinin en büyüklerinden, en değerlilerinden, en efsanelerinden. İyi ki varsın Orhan Baba" notuyla takipçileriyle paylaştı. İki kuşağın bir araya geldiği bu buluşma, kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar yorumlarda usta sanatçıya övgüler yağdırdı.
SAĞLIK SORUNLARINI ATLATTI
Öte yandan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Gencebay, koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınmış, tedbir amaçlı bir süre hastanede tutulmuştu.
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan sanatçı taburcu edilmiş ve eşi Sevim Emre ile birlikte evine dönmüştü.
TEDAVİ SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Usta sanatçı, tedavisinin ardından ilk kez bir ödül törenine katılmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gencebay, sağlık durumuyla ilgili "İyiyim, daha iyi olacağım. Allah'a çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Yaşam Boyu Onur Ödülü aldığı gecede eşi Sevim Emre'ye de teşekkür eden Gencebay, "Sevgili eşim bana hep sahip çıktı. O benim başımın tacı" diyerek duygusal anlar yaşadı.