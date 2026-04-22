Semicenk ile Orhan Gencebay buluştu! Sosyal medyayı sallayan kare

Genç şarkıcı, o anları, "Türk müziğinin en büyüklerinden, en değerlilerinden, en efsanelerinden. İyi ki varsın Orhan Baba" notuyla takipçileriyle paylaştı. İki kuşağın bir araya geldiği bu buluşma, kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar yorumlarda usta sanatçıya övgüler yağdırdı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan sanatçı taburcu edilmiş ve eşi Sevim Emre ile birlikte evine dönmüştü.

TEDAVİ SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Usta sanatçı, tedavisinin ardından ilk kez bir ödül törenine katılmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gencebay, sağlık durumuyla ilgili "İyiyim, daha iyi olacağım. Allah'a çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşam Boyu Onur Ödülü aldığı gecede eşi Sevim Emre'ye de teşekkür eden Gencebay, "Sevgili eşim bana hep sahip çıktı. O benim başımın tacı" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Gencebay, tedavisinin ardından eşiyle birlikte ödül törenine katılmıştı