Selahattin ve Lara Paşalı cephesinden ilk açıklama

Son günlerin en çok konuşulan isimleri Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın ayrılığına dair sessizlik bozuldu. İhanet iddiaları ve sosyal medyadaki "fotoğraf silme" hamleleriyle çalkalanan çift, ortak bir açıklama yayınlayarak evliliklerindeki krizi resmen doğruladı.

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında ortaya atılan iddialar, çiftin yaptığı ortak açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Ünlü oyuncunun, "Kıskanmak" dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile anılması, evliliklerinde kriz yaşandığı yönündeki söylentileri beraberinde getirmişti. 2022 yılından bu yana evli olan ve Pera adında bir kızları bulunan çiftin ilişkisine dair iddialar, özellikle Lara Paşalı'nın sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını kaldırması ve yüzüğünü çıkarmasıyla daha da güçlendi. İddiaların odağındaki isim Hafsanur Sancaktutan

SESSİZLİK BOZULDU Haklarında çıkan haberler karşısında uzun süre sessiz kalan Selahattin ve Lara Paşalı çifti, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla iddialara yanıt verdi. Çift açıklamasında, her evlilikte zaman zaman zorlu süreçler yaşanabileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz."