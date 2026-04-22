Banu Alkan'dan düğün müjdesi: "Fiyatını duyunca kıyamadım"

Gel Konuşalım programında konuşan Alkan, düğünün çok yakın olduğunu belirterek heyecanını "Yakında düğün var, çok yakın bebeğim!" sözleriyle dile getirdi.

Alkan, teklif anını şu sözlerle paylaştı: "Muhteşem bir delikanlı… 'Al bu yüzüğü tak' dediler ama fiyatları duyunca kıyamadım."

Ünlü sanatçı, evlilik teklifini Hollanda'da aldığını açıkladı. Teklif sırasında takılan pırlanta yüzüğün ise Belçika'dan özel olarak getirildiği öğrenildi. Gösterişli yüzüğüyle dikkat çeken Alkan, süreci yine kendine has üslubuyla anlattı.

AŞKINI HAYKIRDI

Sevgilisi yurt dışına gittiğinde özlemine dayanamadığını da dile getiren Alkan, "Sevgilim Kemal'i çok özlüyorum. Yurt dışına gittiğinde hemen paylaşım yapıyorum, hasret kalıyorum. Ona her kelimeyi söylüyorum, çok tatlı!" diyerek aşkını anlattı.

GELİN NAZI BAŞLADI

Düğün için geri sayım sürerken ünlü sanatçı gelin nazını da ihmal etmiyor. Yüzüğünün geldiğini ancak hâlâ nazlandığını söyleyen Alkan, "Yüzüğüm geldi ama ben biraz nazlanıyorum" ifadeleriyle sürece esprili bir dokunuş yaptı.

Evlilik hazırlıklarıyla gündeme gelen Banu Alkan'ın düğün tarihi ise şimdiden merak konusu oldu.

