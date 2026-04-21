İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar arasında "soyadı" restleşmesi

2025 yılının ekim ayında kızları Sora'yı kucaklarına alan eski çiftin, boşanma protokolü ise alışılmışın dışında bir "soyadı" pazarlığını gözler önüne serdi.

Maddi şartlar: Bu değişikliğe karşılık İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar'dan herhangi bir nafaka veya tazminat talep etmeyecek.

Soyadı değişikliği: Küçük Sora, babasının soyadı yerine annesinin soyadı olan "Helvacıoğlu" ismini taşıyacak.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; taraflar arasında imzalanan boşanma protokolünün en dikkat çekici maddesi 6 aylık Sora bebeğin soyadı oldu.

Bu maddi feragatlerin karşılığında Kaspar, kızının annesinin soyadını taşımasını kabul etti.

Ural Kaspar'ın nafaka ve tazminat ödemek istememesi üzerine İrem Helvacıoğlu'nun "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çektiği öğrenildi.

Magazin kulislerini hareketlendiren iddiaya göre bu karar, taraflar arasındaki bir maddi restleşmeden doğdu.

"O ZAMAN SOYADINI DA VERME"

TÜLİN VE IŞIN DA DEĞİŞTİRMİŞTİ

İrem Helvacıoğlu'nun bu kararı, magazin dünyasında çocuklarına kendi soyadını veren diğer güçlü anneleri hatırlattı:

Tülin Şahin: Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile olan olaylı ayrılığı sonrası uzun süren hukuk mücadeleleri vermiş ve sonunda kızına kendi soyadını vermeyi başarmıştı.

Işın Karaca: Kızı Mia'nın, babası Sedat Doğan'ın karıştığı olumsuz haberlerden ve adli olaylardan etkilenmemesi adına mahkemeye başvurmuştu. Karaca, büyük bir kararlılıkla kızı Mia'nın soyadını mahkeme kararıyla kendi soyadı olarak değiştirmişti.

Helvacıoğlu ise bu süreci mahkeme salonları yerine, boşanma protokolüyle çözmeyi tercih etti.