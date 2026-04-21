Galatasaraylı İlkay Gündoğan üçüncü kez baba oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan ve eşi Sara Arfaoui Gündoğan, üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Çift, dünyaya gelen oğullarına "Kian" adını verdi.

Galatasaray'ın sezon başında Manchester City'den kadrosuna katarak büyük yankı uyandırdığı dünya yıldızı İlkay Gündoğan, özel hayatında büyük bir mutluluk yaşıyor. 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ve eşi Sara Gündoğan, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

SARI-KIRMIZILI KULÜPTEN KUTLAMA MESAJI Galatasaray Kulübü, Gündoğan'ın bu mutlu haberini resmi hesapları aracılığıyla paylaştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, çiftin bir erkek çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İlkay Gündoğan ve değerli eşi Sara Gündoğan'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlkay ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kian'a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!"

"BENİM DE KARİYERİM VAR" TEPKİSİ Sara Gündoğan, kendisinden 'futbolcu eşi' olarak bahsedilmesine şu sözlerle tepki göstermişti: "Evlendiğimden beri sadece İlkay'ın eşi olarak tanınıyorum ama benim de işim ve kariyerim var. Sunucu, model ve oyuncuyum. tamam İlkay'ın eşiyim ama ben de Sara'yım. Üstelik 6 dil biliyorum!"