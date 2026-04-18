Türk Tiyatrosunun ilk kadın müdürüydü! Feyha Çelenk'ten acı haber geldi

Türk tiyatrosunun acı kaybı! Devlet Tiyatroları tarihine 'ilk kadın müdür' olarak adını altın harflerle yazdıran usta sanatçı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından, usta ismin son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programı belli oldu.

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden, Devlet Tiyatroları'nın ilk kadın müdürü M. Feyha Çelenk, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: Instagram İLK KADIN MÜDÜR UNVANINA SAHİPTİ 9 Ağustos 1945 İstanbul doğumlu olan Feyha Çelenk, sanat kariyeri boyunca hem sahne üzerinde hem de yönetim kademesinde ilklere imza attı. Özellikle Bursa Devlet Tiyatrosu'nun gelişiminde kritik bir rol oynayan Çelenk, 1987-1994 yılları arasında yürüttüğü müdürlük göreviyle Devlet Tiyatroları tarihinin ilk kadın müdürü unvanını almıştı.

Kaynak: Sosyal medya "YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLERLE İZ BIRAKMIŞTIR" Acı haber, Devlet Tiyatroları resmi sosyal medya hesabından duyuruldu: "Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945'te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır. 1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."