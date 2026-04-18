Tuba Ünsal'a batmaktan kurtardığı eski eşinden engel hamlesi

Tuba Ünsal'a batmaktan kurtardığı eski eşinden engel hamlesi

Tuba Ünsal ve Murat Pilevneli arasındaki sular durulmuyor. Eski eşi ve kızının babası Murat Pilevneli’yi içine düştüğü ekonomik krizden çekip çıkarmak çıkarmııştı. İddiaya göre borçları ödenen Pilevneli, Ünsal’ı sosyal medyadan engelleyerek iletişimi kesti. Yapılan bu "vefasızlık" karşısında sessiz kalmayan Tuba Ünsal, şimdi yargıda hesaplaşacak.

Magazin dünyası bugünlerde Tuba Ünsal ve eski eşi Murat Pilevneli arasındaki "vefa" krizini konuşuyor. 2010 yılında nikah masasına oturan ve 2012 yılında yollarını ayıran çiftin arasındaki sular durulmuyor.

Ünsal'ın eski eşi ve kızıÜnsal'ın eski eşi ve kızı

ÖNCE KURTARDI SONRA BLOK YEDİ

Kızı Sare'nin babası Murat Pilevneli'nin zor günler geçirdiğini gören Ünsal, büyük bir fedakarlık yaparak eski eşine yatırımcı bulmuş ve onu borç batağından kurtarmıştı. Ancak iddialara göre; Pilevneli bu iyiliğin karşılığında Ünsal'ı adeta sırtından bıçakladı!

ESKİ EŞTEN ŞOK HAMLE

Sabah yazarı Bülent Cankurt, Tuba Ünsal'ın bu vefasızlık karşısında açacağı davayla illgi detayları şu ifadelerle aktardı:

"Sanat piyasasında ayyuka çıkan bu haberi duyunca Tuba Ünsal'ı aradım ama konuşmak istemedi. Ancak ben detayları öğrendim. Murat Pilevneli, Tuba Ünsal'ın bulduğu ve şirketine ortak olup borçlarını üstlenen yatırım şirketine, bütün borçlarını ödetmiş ama Tuba Ünsal'a borçları hariç!

YILLARIN NAFAKA HESABI DA MAHKEMEDE GÖRÜLECEK

Pilevneli, en başta eski sevgilisi ve çalışanı Aslı Pamir'e ve şimdiki eşi Senem Hanım'ın ailesine olan tüm borçlarını kapattırmış. Ancak Tuba Ünsal'a olan borcunu ödetmemiş. Ünsal, niye kendisine borcunu ödemediği için aramış ama ulaşamamış çünkü Pilevneli onu bloklamış!

Bu vefasızlığı hazmedemeyen Tuba Ünsal'ın yargıya başvuracağını öğrendim. Önce boşandıklarından bu yana ödemediği nafakaların (Bunu da öğrenmiş olduk) tahsili ve sonra da verdiği borçları almak için Pilevneli'ye dava açacakmış"

ʺVizontele Tuubaʺ filminden eski görüntü / Sosyal medyaʺVizontele Tuubaʺ filminden eski görüntü / Sosyal medya

22 YIL SONRA BAŞ BAŞA YEMEK

Eski eşiyle yaşadığı krizlerle gündemden düşmeyen Tuba Ünsal, bu kez sürpriz bir buluşmayla dikkatleri üzerine çekti.

Ünsal, 2003 yılında gişe rekorları kıran "Vizontele Tuuba" filminde başrolü paylaştığı usta sanatçı Yılmaz Erdoğan ile Nişantaşı'nda bir araya geldi.

Milliyet'in haberine göre; Mekândan tek başına çıkan Erdoğan, muhabirlerin, "Yeni bir proje mi, aşk mı?" sorularını, "Yok, burada karşılaştık. Ne zamandır görmüyordum" yanıtıyla geçiştirdi.

