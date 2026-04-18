Onur Akay'dan kötü haber: "Dokunun yüzde 80'i tutmadı"
Pitbull saldırısına uğrayarak burnundan ağır yaralanan ses sanatçısı Onur Akay’dan üzücü haber geldi. Kopan parçaya atılan 9 dikişin ardından yapılan kontrollerde, dokunun %80’inin tutmadığı tespit edildi. Ünlü sanatçı, doku onarımı için yeniden bıçak altına yatacak.
"Sanat dünyasının felaket tellalı" olarak bilinen ünlü ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz günlerde uğradığı pitbull saldırısının ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Burnuna ve dudağına dikiş atılan sanatçıdan bu sabah üzen bir haber geldi. Akay'ın burnuna dikilen parçanın büyük bir kısmının tutmadığı ve yeniden ameliyat edileceği öğrenildi.
SOKAK ORTASINDA PİTBULL DEHŞETİ
Köpeği Leo ile yürüyüşe çıktığı sırada başıboş bir pitbullun hedefi olan Onur Akay, köpeğini korumaya çalışırken yüzünden ağır yaralanmıştı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan sanatçının burnundan bir parça koptuğu tespit edilmiş; burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atılmıştı. Ancak, dokunun yüzde 80'i tutmadı.
YENİDEN AMELİYAT OLACAK
Sanatçının hayati değerleri normale döner dönmez ikinci kez ameliyat masasına yatması bekleniyor.
Ameliyatta, Akay'ın vücudunun başka bir bölgesinden alınacak sağlıklı dokunun, burnundaki hasarlı bölgeye nakledileceği (greft uygulaması) ifade edildi.