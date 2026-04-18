Onur Akay'dan kötü haber: "Dokunun yüzde 80'i tutmadı"

Burnuna ve dudağına dikiş atılan sanatçıdan bu sabah üzen bir haber geldi. Akay'ın burnuna dikilen parçanın büyük bir kısmının tutmadığı ve yeniden ameliyat edileceği öğrenildi.

Onur Akay'ın saldırı sonrası görüntüsü

SOKAK ORTASINDA PİTBULL DEHŞETİ

Köpeği Leo ile yürüyüşe çıktığı sırada başıboş bir pitbullun hedefi olan Onur Akay, köpeğini korumaya çalışırken yüzünden ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan sanatçının burnundan bir parça koptuğu tespit edilmiş; burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atılmıştı. Ancak, dokunun yüzde 80'i tutmadı.