İnan Kıraç'ın evliliğine istinaftan "iptal" onayı
İş insanı İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç tarafından açılan "evliliğin iptali" davasında yargı süreci tamamlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Kıraç’ın evlendiği tarihte fiil ehliyetine sahip olmadığını ve "ayırt etme gücünden yoksun" bulunduğunu tespit eden yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
İnan Kıraç'ın evlilik macerası son buldu! İpek Kıraç'a mahkemeden güzel haber...
KIZI EVLİLİĞE İTİRAZ ETMİŞTİ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesince, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline yönelik verilen karara ilişkin incelemesini tamamladı.
İlk derece mahkeme tarafından davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplandığını, usul işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak yerine getirildiğini belirten daire, delillerin değerlendirilmesi ile kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata yapılmadığını ifade etti.
Dairenin kararında, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu aktarıldı.
İstinaf taleplerini yerinde görmeyen daire, başvuruların esastan reddine hükmetti.
DAVA SÜRECİ VE GEÇMİŞİ
İş dünyasının tanınmış isimlerinden İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki hukuki mücadele, 20 Aralık 2024 tarihindeki evlilikle yeni bir boyuta taşınmıştı.