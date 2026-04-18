A.B.İ. fırtınası dünyaya yayıldı! 25 ülkede büyük başarı

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran iddialı yapımı A.B.İ., sınırları aştı! Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı fenomen dizi, Avrupa’dan Latin Amerika’ya 25 ülkede izlenme rekorları kırarak zirveye yerleşirken, İspanyol basını dizinin başrollerinden övgüyle bahsetti.

Türkiye'de her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen A.B.İ. dizisi, uluslararası arenada adeta fırtına estiriyor. SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Avrupa'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar tam 25 ülkeye ihraç edilen dev yapım, yayınlandığı her coğrafyada "En Çok İzlenen İlk 5" listesine adını altın harflerle yazdırdı.

Afra Saraçoğlu / ATV Prime time kuşaklarının vazgeçilmezi olan dizi, dijital platformlarda da izlenme rekorlar kırdı. İspanyol dergisi Diez Minutos, A.B.İ. dizisini ve başrol oyuncularını sayfalarına taşıdı. Haberde, Türk oyuncuların performansı göklere çıkarılırken, dizinin sürükleyici hikayesine dikkat çekildi.