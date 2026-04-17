Müzik dünyasının acı kaybı: Rıza Tamer hayatını kaybetti
Geçmiş yıllarda müzik yarışmasına katılan ve son günlerde de söylediği şarkı ile adını duyuran sanatçı Rıza Tamer’den acı haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tamer’in hayatını kaybettiği belirtildi.
2000'li yılların başında müzik yarışmasına katılan ve son zamanlarda adını tekrar duyuran Rıza Tamer, dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı.
Uykusunda tıkanan Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.