Demet Akalın’dan Biricik Suden’in paylaşımına sert tepki: “İnsanların acıları varken…”

Demet Akalın’dan Biricik Suden’in paylaşımına sert tepki: “İnsanların acıları varken…”

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında 1’i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. Olay sonrası Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in sosyal medyada yaptığı açıklama büyük tepki topladı. Suden’e en sert tepkilerden biri ise şarkıcı Demet Akalın’dan geldi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırıları Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırının ardından ülke genelinde taziye mesajları paylaşılırken, bazı isimlerin yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada tartışma yarattı. Özellikle Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Okul saldırısının ardından yapılan açıklamalar kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ SALDIRI TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırı büyük üzüntü yarattı. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Yaşanan acı olayın ardından sosyal medyada birçok sanatçı ve tanınmış isim taziye mesajları paylaştı. Ancak bazı isimlerin konuya ilişkin paylaşım yapmaması da dikkat çekti.

"NEDEN OKUL OLAYIYLA İLGİLİ REAKSİYONSUZSUN?" SORUSU

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ünlü isimlere saldırı hakkında neden paylaşım yapmadıklarını sormaya başladı. Bu sorulardan biri de Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'e yöneltildi. Bir kullanıcı Suden'e "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun?" diye sordu. Suden'in bu soruya verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Biricik Suden, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam. Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Pek çok kişi, yaşanan büyük acı karşısında yapılan açıklamanın duyarsız olduğunu savundu.

DEMET AKALIN'DAN SERT SÖZLER

Sosyal medyada büyüyen tartışmaya şarkıcı Demet Akalın da dahil oldu. Akalın, Suden'e yönelik oldukça sert ifadeler kullandı. Akalın paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Adına laleler şarkı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. İnsanların acıları varken toprak olacak kaslarını düşünmen büyük rezillik. Biraz merhamet! Umarım Batu Hoca seni o spor salonundan kovar."

Akalın ayrıca Suden'in paylaşımında kullanılan emojiyi de eleştirerek yaşanan acı ortamında böyle bir paylaşımın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Demet Akalın'ın sert sözleri sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Suden'in açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı paylaşımı eleştirirken bazı kullanıcılar ise herkesin olaylara farklı şekilde tepki verebileceğini savundu.

