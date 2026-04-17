Demet Akalın’dan Biricik Suden’in paylaşımına sert tepki: “İnsanların acıları varken…”
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında 1’i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. Olay sonrası Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in sosyal medyada yaptığı açıklama büyük tepki topladı. Suden’e en sert tepkilerden biri ise şarkıcı Demet Akalın’dan geldi.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırıları Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırının ardından ülke genelinde taziye mesajları paylaşılırken, bazı isimlerin yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada tartışma yarattı. Özellikle Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ SALDIRI TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırı büyük üzüntü yarattı. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
Yaşanan acı olayın ardından sosyal medyada birçok sanatçı ve tanınmış isim taziye mesajları paylaştı. Ancak bazı isimlerin konuya ilişkin paylaşım yapmaması da dikkat çekti.
"NEDEN OKUL OLAYIYLA İLGİLİ REAKSİYONSUZSUN?" SORUSU
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ünlü isimlere saldırı hakkında neden paylaşım yapmadıklarını sormaya başladı. Bu sorulardan biri de Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'e yöneltildi. Bir kullanıcı Suden'e "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun?" diye sordu. Suden'in bu soruya verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.