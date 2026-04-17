Demet Akalın’dan Biricik Suden’in paylaşımına sert tepki: “İnsanların acıları varken…”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Pek çok kişi, yaşanan büyük acı karşısında yapılan açıklamanın duyarsız olduğunu savundu.

"Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam. Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."

Biricik Suden, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

DEMET AKALIN'DAN SERT SÖZLER

Sosyal medyada büyüyen tartışmaya şarkıcı Demet Akalın da dahil oldu. Akalın, Suden'e yönelik oldukça sert ifadeler kullandı. Akalın paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Adına laleler şarkı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. İnsanların acıları varken toprak olacak kaslarını düşünmen büyük rezillik. Biraz merhamet! Umarım Batu Hoca seni o spor salonundan kovar."

Akalın ayrıca Suden'in paylaşımında kullanılan emojiyi de eleştirerek yaşanan acı ortamında böyle bir paylaşımın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Demet Akalın’ın sert sözleri sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Suden'in açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı paylaşımı eleştirirken bazı kullanıcılar ise herkesin olaylara farklı şekilde tepki verebileceğini savundu.