Aslı Bekiroğlu’ndan gözyaşları içinde paylaşım: “Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yedinci kez ameliyat oldu. Hastanedeki tedavisi süren oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı ve son durumu paylaştı.

Rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, 8 Nisan'da yedinci kez ameliyat oldu. Hastanedeki tedavisi süren Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda taburcu olacağını düşündüğünü ancak doktorların kararıyla hastanede kalmaya devam edeceğini açıkladı.

HASTANE ODASINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı videoda yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Bekiroğlu, taburcu olmayı beklediğini ancak doktorların yeni değerlendirmesi nedeniyle hastaneden çıkamadığını söyledi. Videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum. Çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz."

AMELİYAT SONRASI BAĞIRSAĞI KESİLMİŞTİ

Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı sağlık sorunu, rahmindeki miyomun alınması için girdiği operasyon sırasında ortaya çıktı. İddiaya göre ameliyat sırasında bağırsağı yaklaşık 7 santimetre kesildi. Bu durum sonrasında oyuncu ciddi komplikasyonlar yaşamaya başladı.

Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Bekiroğlu son iki yılda birçok kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

İKİ YILDA YEDİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda sağlık sürecinin oldukça zor geçtiğini anlatmıştı. Bekiroğlu, yaşadığı durumu "ölümden dönmek" olarak nitelendirmişti. Sağlık sürecine ilişkin bilinen bilgiler şöyle:

  • İlk operasyon rahim miyomu ameliyatıydı.
  • Ameliyat sırasında bağırsakta kesilme meydana geldi.
  • Komplikasyonlar nedeniyle tekrar ameliyatlar yapıldı.
  • 8 Nisan'da yedinci ameliyat gerçekleştirildi.

HASTANEYE DAVA AÇTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda yaşanan sürecin doktor hatasından kaynaklandığını düşündüğünü söylemişti. Bekiroğlu, tedavi gördüğü hastaneye dava açtığını da duyurmuştu. Oyuncu ayrıca sağlık sürecinin kendisini psikolojik olarak zorladığını ve bu nedenle antidepresan kullandığını ifade etmişti.

TABURCU OMAYI BEKLİYORDU

Bekiroğlu, 11 Nisan'da kısa süreli izin alarak Nişantaşı'nda görüntülenmişti. O gün yaptığı açıklamada sağlık durumunun daha iyiye gittiğini söylemiş ve en az pazartesi gününe kadar hastanede kalacağını belirtmişti. Son paylaşımında ise taburcu olmayı beklediğini ancak doktorların kararının değiştiğini söyledi.

Aslı Bekiroğlu'nun paylaştığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Hayranları ve takipçileri yorumlarda oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Birçok kullanıcı, oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen mesajlar paylaştı.

