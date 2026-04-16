Aslı Bekiroğlu’ndan gözyaşları içinde paylaşım: “Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar”
Rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, 8 Nisan'da yedinci kez ameliyat oldu. Hastanedeki tedavisi süren Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda taburcu olacağını düşündüğünü ancak doktorların kararıyla hastanede kalmaya devam edeceğini açıkladı.
HASTANE ODASINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı videoda yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Bekiroğlu, taburcu olmayı beklediğini ancak doktorların yeni değerlendirmesi nedeniyle hastaneden çıkamadığını söyledi. Videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum. Çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz."
AMELİYAT SONRASI BAĞIRSAĞI KESİLMİŞTİ
Aslı Bekiroğlu'nun yaşadığı sağlık sorunu, rahmindeki miyomun alınması için girdiği operasyon sırasında ortaya çıktı. İddiaya göre ameliyat sırasında bağırsağı yaklaşık 7 santimetre kesildi. Bu durum sonrasında oyuncu ciddi komplikasyonlar yaşamaya başladı.
Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Bekiroğlu son iki yılda birçok kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı.