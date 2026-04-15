Toplusoy ailesinin en acı günü: 10 yaşındaki Selin’e gözyaşlarıyla veda

Giyim sektörünün öne çıkan isimlerden merhum ortaklarından Süleyman Toplusoy'un kızı ve Turgut Toplusoy'un 10 yaşındaki yeğeni Selin Toplusoy, bugün ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

2020 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Süleyman Toplusoy'un ardından, bir acı haber de ailesinden geldi. Süleyman ve İpek Toplusoy çiftinin 10 yaşındaki kızları Selin Toplusoy, uzun süredir büyük bir azimle sürdürdüğü kanser mücadelesini kaybederek yaşama veda etti.

İpek Toplusoy'un 10 yaşındaki kızına vedası yürek dağladı ACILI ANNE FENALIK GEÇİRDİ Toplusoy için bugün 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde bir tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Toplusoy ailesinin yakınları, iş dünyasından önemli isimler ve ailenin sevenleri katıldı.

TÖRENDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU Törende gözyaşları sel olurken, evlat acısıyla sarsılan anne İpek Toplusoy'un feryatları yürekleri dağladı.Tabutun başından bir an olsun ayrılmayan ve güçlükle ayakta durabilen acılı anne, tören sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevredeki yakınlarının ve sağlık görevlilerinin müdahale ettiği İpek Toplusoy, uzun süre sakinleştirilemedi.