Onur Akay'ın burnu parçalandı! Başıboş pitbullun saldırısına uğradı

İstanbul'da köpeği Leo ile yürüyüşe çıkan Onur Akay, aniden karşısına çıkan başıboş bir pitbullun saldırısına uğradı. Pitbullun hamlesiyle burnundan parça kopan ve dudağı patlayan ünlü isim, olay yerine çağrılan ambulansla acilen hastaneye kaldırıldı.

"Çok sevdiğim köpeğim Leo ile gezerken, başıboş olan pitbull saldırısına uğradık. Leo'yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu. Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş var."

Yaşadığı travmaya ve ciddi yaralanmaya rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Onur Akay, acil servis yolunda şarkı söylediğini belirtti. Ünlü sanatçı, "Yine de hem ambulansta hem de acil serviste şarkı söyledim. Dedim ki: 'Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgi istiyorum" sözleriyle metanetini koruduğunu gösterdi.

SEDA SAYAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Haberin duyulmasının ardından sanat camiası Onur Akay için seferber oldu. Başta Seda Sayan olmak üzere pek çok ünlü isim geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Sayan mesajında, "Onur'cuğum geçmiş olsun çok üzüldüm. Allah korumuş valla" ifadelerine yer verdi. Akay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.