Hasan Can Kaya hakkında olay iddialar! "Nişan" ve "4 milyonluk saat" gerçeği ortaya çıktı

"Biz nişan yapmadık. Biz Malatyalı bir aileyiz, kalabalığız. 50 kişi istemeye gideceğimiz için 'bir yer tutalım' dendi. Medya da bir yer tutulduğunu duyunca bunu 'nişan' diye yazdı."

Sayfa programına özel açıklamalarda bulunan Kaya, 5 Nisan'da gerçekleştiği iddia edilen törenin bir nişan olmadığını vurguladı. Aile yapısına dikkat çeken ünlü komedyen, durumun tamamen teknik bir hazırlıktan ibaret olduğunu şu sözlerle açıkladı:

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve sevgilisi Duygu Karabaş'a nişan hediyesi olarak 4 milyon liralık saat aldığı yönündeki haberlere de değinen Kaya, yaşam tarzına dair samimi bir portre çizdi.

"LÜKSE DÜŞKÜN DEĞİLİZ"

Lüks düşkünü olmadığını belirten komedyen, iddiaları şu sözlerle yalanladı:

"O saat nişan hediyesi değil, ben saat takmadım. Beni 6 senedir tanıyorsunuz. Ben böyle abartılı şeyleri seven biri değilim. Lükse düşkün değilim, parayı da çok önemsemem. Kız arkadaşım da benim gibidir."

Magazin dünyasında hakkında çıkan asılsız haberlere sitem eden Hasan Can Kaya, mütevazı bir yaşam sürdüğünü ve popülerlik uğruna karakterinden ödün vermediğini ifade ederek spekülasyonları kesin bir dille reddetti.