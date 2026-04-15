Derya Uluğ "Trump'ın kızıyım" diyen Necla Özmen'i taklit etti

Türkiye günlerdir Donald Trump'ın babası olduğunu iddia eden 55 yaşındaki Necla Özmen'i konuşurken, magazin dünyasının sevilen ismi Derya Uluğ'dan yüzleri güldüren bir paylaşım geldi.

Ankara'da yaşayan ve iddiaları delil yetersizliğiyle reddedilmesine rağmen sosyal medyada İngilizce videolar çekmeye devam eden Özmen, bu kez ünlü şarkıcının radarına girdi.

Ünlü şarkıcının, Özmen'in konuşma tarzını ve Trump'a sesleniş biçimini başarıyla yansıttığı video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Necla Özmen'in sosyal medyada fenomen haline gelen, kendine has aksanı ve "Hello TikTok Family" (Merhaba TikTok Ailem) hitabıyla başlayan videoları, Derya Uluğ tarafından tiye alındı.

TRUMP'IN KIZI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ankara'da açtığı babalık davası reddedilen Necla Özmen, iddiasını ABD mahkemelerine taşıyarak Donald Trump'a seslenmişti.

Özmen, çocukluk yıllarında bir Türk aileye verildiğini ve gerçeği kendisine bakan annesinden öğrendiğini iddia ederek, kesin sonuç için DNA testi talebini yinelemişti.

Necla "Beni yetiştiren anne, 2017'de Trump başkan olduğunda ekranda onu gösterdi ve 'Baban bu' dedi" demişti.

