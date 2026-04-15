Derya Uluğ "Trump'ın kızıyım" diyen Necla Özmen'i taklit etti
Şarkıcı Derya Uluğ, ABD Başkanı Donald Trump'ın öz kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen’i tiye aldı. Özmen’in kendine has üslubuyla çektiği videoları taklit ettiği anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Türkiye günlerdir Donald Trump'ın babası olduğunu iddia eden 55 yaşındaki Necla Özmen'i konuşurken, magazin dünyasının sevilen ismi Derya Uluğ'dan yüzleri güldüren bir paylaşım geldi.
Ankara'da yaşayan ve iddiaları delil yetersizliğiyle reddedilmesine rağmen sosyal medyada İngilizce videolar çekmeye devam eden Özmen, bu kez ünlü şarkıcının radarına girdi.
"HELLO TİKTOK FAMİLY"
Necla Özmen'in sosyal medyada fenomen haline gelen, kendine has aksanı ve "Hello TikTok Family" (Merhaba TikTok Ailem) hitabıyla başlayan videoları, Derya Uluğ tarafından tiye alındı.
TAKİPÇİLERİNİ KAHKAYA BOĞDU
Ünlü şarkıcının, Özmen'in konuşma tarzını ve Trump'a sesleniş biçimini başarıyla yansıttığı video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.
TRUMP'IN KIZI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Ankara'da açtığı babalık davası reddedilen Necla Özmen, iddiasını ABD mahkemelerine taşıyarak Donald Trump'a seslenmişti.
Özmen, çocukluk yıllarında bir Türk aileye verildiğini ve gerçeği kendisine bakan annesinden öğrendiğini iddia ederek, kesin sonuç için DNA testi talebini yinelemişti.
Necla "Beni yetiştiren anne, 2017'de Trump başkan olduğunda ekranda onu gösterdi ve 'Baban bu' dedi" demişti.