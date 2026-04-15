62 yaşındaki Sinan Özen'in gençlik sırrı ortaya çıktı
Fantezi müziğin efsane ismi Sinan Özen, Maltepe’de sahne aldı. 62 yaşındaki sanatçı, son günlerde çok konuşulan “botoks” iddialarına esprili bir yanıt verdi.
62 yaşındaki ünlü sanatçı Sinan Özen, hem enerjisi hem de fit görüntüsüyle yıllara meydan okuyor...
Özen, son olarak "Senli Benli" etkinliğinde Maltepe'de sahneye çıktı.
"SAKLAYACAK DEĞİLİM"
Geçtiğimiz günlerde kişisel bakımına özen gösterdiğini ve botoks yaptırdığını samimiyetle dile getiren Özen, muhabirlerin konuyu tekrar hatırlatması üzerine gülerek şu yanıtı verdi:
"Ne botoksmuş kardeşim! Ben sabah akşam spor yapan birisiyim. O sadece ufak bir dokunuştu, bunu saklayacak değilim yani."
Estetiğe karşı olmadığını her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı, genç kalmanın asıl sırrının ruhsal dengede olduğunu vurguladı.
Beden güzelliğinin bir noktadan sonra "hikaye" kaldığını belirten Özen, "Hayatı sevmek, insanları sevmek önemli. Ama arada bir botoks yaptırıyorum; estetiğe karşı değilim. Güzel yaşlanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.