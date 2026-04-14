Serenay Sarıkaya'nın arşivinden çıktı! Babasını ilk kez paylaştı

Serenay Sarıkaya'ın babası Mustafa Sarıkaya

Henüz 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen o karede, minik Serenay'ın üzerinde yer alan "I love my daddy" (Babamı seviyorum) yazısı, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Yıllardır babasıyla görüşmediği ya da oldukça mesafeli olduğu bilinen Sarıkaya'nın bu nostaljik ve duygusal paylaşımı, "Buzlar eridi mi?" sorusunu akıllara getirdi.

SERENAY SARIKAYA NASIL ÜNLÜ OLDU?

Serenay Sarıkaya, bugün sektörün en parlak yıldızları arasında yer alıyor. Ancak bu parıltılı yolculuk, 2000'lerin sonunda azimle atılan ilk adımlarla başladı.

Kariyerine modellik ve güzellik yarışmalarıyla merhaba diyen Sarıkaya, asıl büyük çıkışını 2008-2010 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi "Adanalı" ile yaptı.



Dizide canlandırdığı "Sofia" karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran genç yetenek, enerjisi ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Bu proje onu bir adım daha ileriye taşıdı.

Bu başarısını 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında elde ettiği ikincilikle taçlandıran oyuncu, hem güzelliği hem de disipliniyle yapımcıların aranan ismi haline geldi.

Lale Devri, Türk televizyon tarihine damga vuran Medcezir, dijital dönüşümün öncüsü Fi ve geçtiğimiz yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Aile dizisindeki başrolleriyle oyunculuk gücünü kanıtladı.

1 Temmuz 1991 (veya 1992) tarihinde Ankara'da dünyaya gelen 33 yaşındaki oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını Antalya'da geçirdi.

Hem duruşu hem de seçtiği nitelikli projelerle ilham vermeye devam eden Sarıkaya, her adımıyla magazin ve sanat dünyasının gündemini belirlemeye devam ediyor.