Serenay Sarıkaya'nın arşivinden çıktı! Babasını ilk kez paylaştı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya kural bozdu! Başarılı kariyeriyle adından söz ettiren güzel oyuncu, yıllardır gizlediği babası Mustafa Sarıkaya'nın fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Aralarındaki mesafeyle bilinen baba-kız, bu paylaşımla birlikte büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, hem kariyerindeki başarıları hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak dijital platformda yayınlanan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan güzel oyuncu, bu kez aile hayatıyla ilgili herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.
YILLAR SÜREN SESSİZLİK BOZULDU
Magazin dünyasında daha çok annesiyle olan yakınlığıyla bilinen ve babasıyla mesafeli olduğu konuşulan ünlü oyuncu, kural bozdu.
Henüz 7 yaşındayken anne ve babasının boşanmasının ardından babası Mustafa Sarıkaya ile arasına mesafe giren ve geçmişte verdiği röportajlarda babasının yokluğunu hissettiğini dile getiren Sarıkaya, sosyal medya hesabından ilk kez babasını paylaştı.
BABASINI İLK KEZ PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf serisinde (dump) takipçilerine büyük bir sürpriz yapan Sarıkaya, babasına da yer verdi. Paylaşımın en dikkat çeken karesi ise ünlü oyuncunun çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf oldu.
Henüz 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen o karede, minik Serenay'ın üzerinde yer alan "I love my daddy" (Babamı seviyorum) yazısı, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Yıllardır babasıyla görüşmediği ya da oldukça mesafeli olduğu bilinen Sarıkaya'nın bu nostaljik ve duygusal paylaşımı, "Buzlar eridi mi?" sorusunu akıllara getirdi.
SERENAY SARIKAYA NASIL ÜNLÜ OLDU?
Serenay Sarıkaya, bugün sektörün en parlak yıldızları arasında yer alıyor. Ancak bu parıltılı yolculuk, 2000'lerin sonunda azimle atılan ilk adımlarla başladı.
Kariyerine modellik ve güzellik yarışmalarıyla merhaba diyen Sarıkaya, asıl büyük çıkışını 2008-2010 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi "Adanalı" ile yaptı.
Dizide canlandırdığı "Sofia" karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran genç yetenek, enerjisi ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Bu proje onu bir adım daha ileriye taşıdı.
Bu başarısını 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında elde ettiği ikincilikle taçlandıran oyuncu, hem güzelliği hem de disipliniyle yapımcıların aranan ismi haline geldi.
Lale Devri, Türk televizyon tarihine damga vuran Medcezir, dijital dönüşümün öncüsü Fi ve geçtiğimiz yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Aile dizisindeki başrolleriyle oyunculuk gücünü kanıtladı.
1 Temmuz 1991 (veya 1992) tarihinde Ankara'da dünyaya gelen 33 yaşındaki oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını Antalya'da geçirdi.
Hem duruşu hem de seçtiği nitelikli projelerle ilham vermeye devam eden Sarıkaya, her adımıyla magazin ve sanat dünyasının gündemini belirlemeye devam ediyor.