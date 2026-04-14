Kamera kayıtları mezar açtırdı! Ünlülerin menajeri Selin Boronkay'ın itirazı kabul edildi
Ünlü menajer Selin Boronkay'ın hukuk mücadelesi sonuç verdi! Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden annesi Yücel Boronkay’ın şüpheli ölümü üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Skandal görüntüler sonrası mahkeme kararıyla mezar açıldı. Şimdi ise gözler Adli Tıp'tan gelecek otopsi raporunda.
Ünlülerin menajeri Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, geçtiğimiz Mart ayında kaybettikleri anneleri Yücel Boronkay'ın ölümüyle ilgili sarsıcı bir iddiayı yargıya taşıdı.
2 Mart'ta vefat eden ve uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay'ın ölümünde "ihmal" olduğu şüphesi, kamera kayıtlarıyla gün yüzüne çıktı.
YATALAK ANNESİNİ DEFALARCA YE DÜŞÜRMÜŞ
Annesini son yolculuğuna uğurladıktan sonra odadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Selin Boronkay, gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı.
Kayıtlarda, yaşlı kadına bakmakla yükümlü olan hemşirenin, Yücel Boronkay'ı iki kez üst üste yere düşürdüğü görüldü.
İTİRAZI KABUL EDİLDİ
Bu görüntülerin ardından Boronkay kardeşler, annelerinin eceliyle değil, hemşirenin ihmali sonucu ölmüş olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.