Cem Öcal evinde ölü bulundu! Acı haberi Kenan Doğulu duyurdu
Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Tekin’in eski eşi, usta vokalist Cem Öcal, Bodrum’daki evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 46 yaşındaki müzisyenin vefat haberini, uzun yıllar vokalistliğini yaptığı Kenan Doğulu duyurdu.
Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde ikamet eden Cem Öcal'dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Öcal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU
Bir süredir ciddi sağlık problemleriyle boğuştuğu bilinen Öcal'ın, özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Bu süreçte kemoterapi de aldığı belirtilen müzisyenin, son günlerde durumunun ağırlaştığı ifade edildi.
GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA
Cem Öcal'ın kesin ölüm nedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.