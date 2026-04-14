CANLI YAYIN

Cem Öcal evinde ölü bulundu! Acı haberi Kenan Doğulu duyurdu

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Tekin’in eski eşi, usta vokalist Cem Öcal, Bodrum’daki evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 46 yaşındaki müzisyenin vefat haberini, uzun yıllar vokalistliğini yaptığı Kenan Doğulu duyurdu.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde ikamet eden Cem Öcal'dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde Öcal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Bir süredir ciddi sağlık problemleriyle boğuştuğu bilinen Öcal'ın, özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Bu süreçte kemoterapi de aldığı belirtilen müzisyenin, son günlerde durumunun ağırlaştığı ifade edildi.

GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA

Cem Öcal'ın kesin ölüm nedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

SANATÇI DOSTLARI YASTA

Acı haberin ardından sanat camiasından taziye mesajları gecikmedi.

Uzun yıllar aynı sahneyi paylaştığı dostu Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu duygusal ifadelere yer verdi:

"Can kardeşimiz Cem Öcal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığımız, sayısız anı biriktirdiğimiz, iyi ve kötü günlerde omuz omuza olduğumuz çok kıymetli bir dostumuzu yitirdik. Zorlu tedavi ve kemoterapi sürecine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Neşesi, enerjisi ve güzel kalbiyle her zaman hatırlanacak. Kalbimizdeki yeri hep ayrı olacak. Yolu açık olsun."

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Ünlü şarkıcı Sıla da 46 yaşında hayata gözlerini yuman meslektaşının vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek, cenaze bilgilerini takipçileriyle paylaştı.

❓ MERAK EDİLENLER

Cem Öcal ile Özlem Tekin kaç yıl evli kaldı?

Cem Öcal, 2008 yılında Türk rock müziği sanatçısı Özlem Tekin ile evlenmiş, çift 2011 yılında boşanmıştır. Evlilikleri yaklaşık 3 yıl sürmüştür.

Cem Öcal neden vefat etti?

Cem Öcal'ın bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı, özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve kemoterapi sürecinde olduğu biliniyordu. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netlik kazanacaktır.

Cem Öcal nerede vefat etti?

Cem Öcal, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde bulunan evinde ölü bulunmuştur.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın