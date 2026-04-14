Bir devir daha kapandı: Yeşilçam'ın çınarlarından Arif Ertan Güntav vefat etti
Türk sineması ve televizyon dünyası bir ustasını daha kaybetti. Emektar oyuncu Arif Ertan Güntav, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güntav, kariyeri boyunca hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında pek çok karaktere hayat vermişti.
Bizim Aile", "Ruhsar" ve "Akasya Durağı" gibi hafızalara kazınan projelerde rol alan, Kemal Sunal ile paylaştığı sahnelerle tanınan usta oyuncu Arif Ertan Güntav'dan gelen acı haber sanat camiasını yasa boğdu.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Arif Ertan Güntav, 75 yaşında vefat etti. Üzücü haber Film-San Vakfı tarafından duyuruldu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Yapılan açıklamada, "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Arif Ertan Güntav'ın cenazesi bugün ikindi vakti Üsküdar Çiçekçi Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla defnedilecek.
ARİF ERTAN GÜNTAV KİMDİR?
Ertan Güntav, 17 Kasım 1951'de İstanbul'da doğdu. Kılıbık (1983) yapımında Kemal Sunal ile beraber rol alan oyuncu daha sonra Damga (1984), Çember (2017) ve Av (1989) filmleriyle tanındı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Güntav, Ekim 2025'te hastanedeki tedavi sürecinin ardından evine dönmüştü.