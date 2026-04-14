Aşklarını resmiyete döktüler! Ünlü futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül nişanlandı

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu kez futbol sahalarındaki performansıyla değil özel hayatındaki önemli gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu fenomen ve oyuncu Bilge Yenigül ile ilişkisini bir adım ileri taşıyan Ünder, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, yakın çevrelerinin katıldığı samimi bir törenle nişanlandı. Tören kalabalık bir organizasyon yerine daha çok aile üyeleri ve yakın dostların bulunduğu sıcak bir ortamda gerçekleşti. Nişan törenine katılan isimler arasında Ünder'in Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci de yer aldı.

Törene dair ilk görüntüler davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraf ve videolar kısa sürede spor ve magazin gündeminde yer aldı. Çiftin mutlu anları özellikle futbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.