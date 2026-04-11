CANLI YAYIN

İşte gerçek dostluk! Hakan Çalhanoğlu'ndan Mesut Özil'e milyonluk jest

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Futbol dünyası sahalardaki rekabet kadar, saha dışındaki örnek dostluklarla da konuşulmaya devam ediyor. Inter’in yıldız ismi ve A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, yakın dostu Mesut Özil için sergilediği duruşla gönülleri fethetti.

2019 yılında hayatlarını birleştiren, Eda ve Ela isminde iki kızları bulunan Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

KIZLARI DOĞDU

Çift, yeni doğan bebeklerine Elisa adını verdi. Sosyal medyadan duygu yüklü bir paylaşım yapan ikili, "Allah'a şükürler olsun, sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa" notunu düştü. Elisa ismi, "cennet kapısında bekleyen melek" anlamıyla sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

BİR KEZ DAHA KAPISINI ÇALDI

SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Özil çift, bir kez daha milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun jestiyle gündeme geldi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin takı markası için daha önce eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, gelen yoğun ilgi üzerine Özil'in ikinci teklifini de geri çevirmedi.

MİLYONLUK JESTİN PERDE ARKASI

Profesyonel kariyerinde dev markaların peşinden koştuğu milli yıldız, yakın dostunun ricası üzerine:

- Ücret talebinde bulunmadı.

- Tüm ticari teklifleri bir kenara bıraktı.

- Çekimler için tüm gününü yakın dostlarına ayırdı.

ÇEKİMLERİN GİZLİ KAHRAMANI

Çekimlerin en dikkat çekici detayı ise kamera arkasındaki isim oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun bu özel çekimdeki fotoğraflarını, profesyonel bir fotoğrafçı değil, eşi Sinem Çalhanoğlu çekti.

Çiftin uyumu ve set ortamındaki neşeli halleri çekimlere damga vururken, "gizli kahraman" Sinem Çalhanoğlu'nun kadrajından çıkan kareler büyük beğeni topladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın