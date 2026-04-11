İşte gerçek dostluk! Hakan Çalhanoğlu'ndan Mesut Özil'e milyonluk jest

2019 yılında hayatlarını birleştiren, Eda ve Ela isminde iki kızları bulunan Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çift, yeni doğan bebeklerine Elisa adını verdi. Sosyal medyadan duygu yüklü bir paylaşım yapan ikili, "Allah'a şükürler olsun, sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa" notunu düştü. Elisa ismi, "cennet kapısında bekleyen melek" anlamıyla sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

BİR KEZ DAHA KAPISINI ÇALDI

SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Özil çift, bir kez daha milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun jestiyle gündeme geldi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin takı markası için daha önce eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu, gelen yoğun ilgi üzerine Özil'in ikinci teklifini de geri çevirmedi.