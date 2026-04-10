Müzik dünyasında "efsane" buluşma: Dört dev ismin oğlu bir arada
İbrahim Tatlıses, Barış Manço, Cengiz Kurtoğlu ve Tarık Mengüç’ün oğulları; hem babalarının mirasını selamladı, hem de heyecanlandıran iş birliğine imza attı. Dört ismin 'Cilvelim' şarkısı eşliğindeki dansı, sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.
Türk müziğine yön veren usta sanatçılar İbrahim Tatlıses, Barış Manço, Cengiz Kurtoğlu ve Tarık Mengüç'ün çocukları; sürpriz bir projede buluştu.
Baran Mengüç'ün yeni şarkısı "Cilvelim" için bir araya gelen dörtlü, şarkı eşliğinde dans etti. Eğlenceli anların yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçilerden yoğun ilgi gördü.
Müzik dünyasının farklı kuşaklarını ve tarzlarını temsil eden bu özel isimlerin aynı karede buluşması, nostalji rüzgarları estirdi.
Kısa sürede binlerce beğeni alan videonun altına takipçiler; "Efsanelerin mirası emin ellerde" ve "Gözlerimiz doldu, harika bir ekip" şeklinde binlerce yorum bıraktı.