Halit Akçatepe AKM'de özel bir geceyle anılacak

Türk sinemasının unutulmaz isimlerini anmak amacıyla hayata geçirilen 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' programı serisinin ilki Halit Akçatepe için düzenlenecek.

13 Nisan saat 20.00'de, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte Emel Sayın, Nükhet Duru ve Serkan Çağrı gibi isimler sahne alacak

Gecenin sunuculuğunu ise Erkan Kolçak Köstendil yapacak.

Program kapsamında ayrıca Akçatepe'nin hayatını ve sanat yolculuğunu anlatan özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.