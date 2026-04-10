Halit Akçatepe AKM'de özel bir geceyle anılacak
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Türk sinemasının usta oyuncularından olan Halit Akçatepe, 13 Nisan Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek özel bir törenle anılacak.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerini anmak amacıyla hayata geçirilen 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' programı serisinin ilki Halit Akçatepe için düzenlenecek.
HALİT AKÇATEPE'Yİ ŞARKILARLA ANIYORUZ
13 Nisan saat 20.00'de, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte Emel Sayın, Nükhet Duru ve Serkan Çağrı gibi isimler sahne alacak
Gecenin sunuculuğunu ise Erkan Kolçak Köstendil yapacak.
Program kapsamında ayrıca Akçatepe'nin hayatını ve sanat yolculuğunu anlatan özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.