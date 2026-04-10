Bebek'teki eğlence kabusa döndü: İş insanına "torbacı" tuzağı

İstanbul’un popüler eğlence merkezlerinden Bebek, geçtiğimiz akşam film senaryolarını aratmayan bir şantaj olayına sahne oldu. Eğlenmek için dışarı çıkan iş insanı Ş.T., barda tanıştığı kadın tarafından kendi evinde rehin alınarak 50 bin lira gasp edildi.

Olay, Ş.T.'nin Bebek'teki bir mekanda eğlendiği sırada başladı. Yanına yaklaşan A.K. isimli kadın, iş insanıyla kısa sürede samimiyet kurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının "Senin evine gidelim" teklifini kabul eden Ş.T., başına geleceklerden habersizdi. Eve gidildikten kısa bir süre sonra maskesini düşüren A.K., önce uyuşturucu madde kullanmak istediğini söyledi.

"ESKİ BORCUMU SEN ÖDEYECEKSİN" İş insanı Ş.T.'nin uyuşturucu kullanmadığını belirtmesi üzerine A.K., "O zaman ben kendim için sipariş vereyim" diyerek bir adrese torbacı çağırdı. SABAH'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Kadın, iş adamına "Hem bu aldığımın parasını hem de daha önceden kalan 50 bin liralık borcumu ödeyeceksin" dedi.