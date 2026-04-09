Ünlü şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Şarkıcı Yusuf Güney'in Ayahuska çayını özendirici açıklamaları sebebiyle yapılan araştırmalarda Ayahuska çayının içerisinde DMT maddesi bulunduğu, DMT maddesinin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna göre yasaklı maddelerden olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Güney tutuklandı.

Astral seyahat iddialarıyla adından söz ettiren Yusuf Güney, bir kez daha gözaltına alındı.

Youtube videosunda Ayahuska çayını özendirici açıklamaları sebebiyle yapılan araştırmalarda Ayahuska çayının içerisinde DMT maddesi bulunduğu, DMT maddesinin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna göre yasaklı maddelerden olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Narkotik polisi tarafından yapılan incelemelerde, çayın içeriğinde bulunan DMT maddesinin yasaklı maddeler listesinde yer aldığı belirlendi. Güney, bu gerekçeyle sabah saatlerinde gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Ünlü şarkıcı tutuklandı.