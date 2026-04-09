Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Burak Yörük'ten "takipten çıkma" iddialarına yanıt
Yakışıklı oyuncu Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz’ı Instagram’da takipten çıkarmasının ardından magazin gündemine oturan iddialara son noktayı koydu.
Taşacak Bu Deniz dizisinde 'Oruç Furtuna' karakterini canlandıran oyuncu Burak Yörük, özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
Sevgilisi Tuana Yılmaz'ı Instagram üzerinden takipten çıkmasıyla dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"BENİMLE ALAKASI YOK"
Yörük, yaşanan durumun tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç arkadaşımı da takipten çıkmış, kendi kendine yapıyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Tuana'yı da takipten çıkmış hesabım. Benimle hiçbir alakası yok."
"LİSELİ ERGENLER DEĞİLİZ"
Ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanlayan ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yapılan yakıştırmalara ise tepki gösterdi.
İlişkilerinin olgun bir düzeyde olduğunu vurgulayan Yörük, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz çocuk değiliz. Tartışıp takipten çıkma fikrini unutsunlar direkt olarak. Öyle bir şey çok liseli ergen gibi. Oralarda değiliz biz, geçtik onları."