Semiramis Pekkan'dan müjdeli haber: Kanser tedavisi sonrası ilk görüntü

Kanser tedavisini tamamlayan Semiramis Pekkan, peruğu atıp uzayan saçlarıyla ilk kez kamera karşısına geçti. Son haliyle takipçilerini sevindiren ünlü isim, kardeşi Ajda Pekkan’ın konser öncesi provasını da ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkikler neticesinde akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, zorlu tedavi sürecini geride bıraktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla süreci şeffaf bir şekilde takipçileriyle paylaşan Pekkan, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Pekkan, hastalığının teşhis edilme sürecini "bir mucize" olarak nitelendirmişti. Köpeğini gezdirirken düşmesi sonucu hastaneye giden sanatçı, doktorunun dikkati sayesinde akciğerindeki kitleyi erken aşamada fark etmişti. Paylaştığı videoda erken teşhisin önemine dikkat çeken Pekkan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Düştükten sonra tedbir amaçlı check-up yaptırdık. Eve geçtikten 10 dakika sonra doktorum aradı ve 'Hemen geri gelmen lazım' dedi. Akciğerde ciddi bir kitle görülmüştü. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil."

TEDAVİ BİTTİ SAÇLAR UZADI Hastalık haberinin ardından hemen tedaviye başlayan Semiramis Pekkan, geçtiğimiz haftalarda kemoterapi sürecinin tamamlanışını gökyüzüne balon uçurarak kutlamıştı. Tedavi süresince peruk kullanan sanatçı, son paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi. Pekkan'ın paylaştığı yeni karelerde, saçlarının uzamaya başladığı ve neşesinin yerinde olduğu gözlemlendi.