Sedef Avcı sektördeki acı gerçeği ifşa etti! "Malzeme yoksa iş de yok"
Ünlü oyuncu Sedef Avcı, sektörün perde arkasındaki acımasız düzeni ilk kez bu kadar net bir dille eleştirdi. Kıvanç Kasabalı ile gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam süren ünlü oyuncu; piyasada yeteneğin değil, sansasyonun ve kaosun ödüllendirildiğini belirterek çarpıcı bir itirafta bulundu.
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Kıvanç Kasabalı ve oğluyla birlikte gözlerden uzak bir hayat süren Sedef Avcı, oyunculuk sektörüne yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"1 LİRA DA KAZANSAM AYNI YERE GİDİYORUM"
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, şöhretin ve paranın karakterini değiştirmediğini vurgulayarak, hayat felsefesinin temelinde sadeliğin yattığını belirtti.
Maddi imkanları artsa da özünden kopmadığını ifade eden Avcı, şu ifadeleri kullandı:
"Popülerlik benim hayatımı değiştirmedi. Her zaman aynı şeylerden keyif alıyorum. 1 lira da 10 lira da kazansam yine aynı yerlere gidiyorum. En büyük zenginliğim, yıllardır değişmeyen dostluklarım."
15 yaşından beri sektörün içinde olduğunu ve kendini her zaman koruduğunu söyleyen Sedef Avcı, günümüz oyunculuk dünyasında yetenekten ziyade sansasyonun ön plana çıkarıldığını söyledi.
"MALZEME YOKSA İŞ DE YOK"
Sektörün "renkli" görünen yüzünün ardındaki acı gerçekleri şu sözlerle özetledi:
"Sansasyon yaratacak, olay çıkaracak, can acıtacak bir malzemeniz yoksa ne yazık ki iş vermiyorlar!"
SEDEF AVCI KİMDİR?
Sedef Avcı Kasabalı (d. 22 Ocak 1982), Türk oyuncu ve modeldir. Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır. 1997 Elite Model Look birincisi olan Avcı, kendisi gibi model ve oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile evlidir.
Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğlu Can.
Evlilik: Kıvanç Kasabalı (e. 2005)
Çocuk: Can Kasabalı (d. 2013)
Örnek Çift: Magazin dünyasının en az polemiğe giren, en düzenli hayat yaşayan çiftlerinden biri olarak biliniyorlar. 2005 yılından bu yana süren istikrarlı birliktelikleri, piyasanın "hızlı tüketilen" aşklarına karşı bir kale gibi duruyor.
Sektör Deneyimi: Avcı, 15 yaşında başladığı kariyer basamaklarını modellikten oyunculuğa büyük bir titizlikle tırmandı.