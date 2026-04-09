Sedef Avcı sektördeki acı gerçeği ifşa etti! "Malzeme yoksa iş de yok"

"MALZEME YOKSA İŞ DE YOK"

Sektörün "renkli" görünen yüzünün ardındaki acı gerçekleri şu sözlerle özetledi:

"Sansasyon yaratacak, olay çıkaracak, can acıtacak bir malzemeniz yoksa ne yazık ki iş vermiyorlar!"

SEDEF AVCI KİMDİR?

Sedef Avcı Kasabalı (d. 22 Ocak 1982), Türk oyuncu ve modeldir. Menekşe ile Halil ve Ezel adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan Sedef Avcı, Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak mankenlik yapmıştır. 1997 Elite Model Look birincisi olan Avcı, kendisi gibi model ve oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile evlidir.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğlu Can.

Evlilik: Kıvanç Kasabalı (e. 2005)

Çocuk: Can Kasabalı (d. 2013)

Örnek Çift: Magazin dünyasının en az polemiğe giren, en düzenli hayat yaşayan çiftlerinden biri olarak biliniyorlar. 2005 yılından bu yana süren istikrarlı birliktelikleri, piyasanın "hızlı tüketilen" aşklarına karşı bir kale gibi duruyor.

Sektör Deneyimi: Avcı, 15 yaşında başladığı kariyer basamaklarını modellikten oyunculuğa büyük bir titizlikle tırmandı.